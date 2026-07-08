Πατρινοί πολίστες πάνε - κι έρχονται στις Εθνικές

Συνεχίζεται απρόσκοπτα και με εντατικούς ρυθμούς, στο Εθνικό κολυμβητήριο Πειραιά “Π. Καπαγέρωφ” η προετοιμασία της Εθνικής μας ομάδας υδατοσφαίρισης των Ανδρών, εν όψει της συμμετοχής της στην Τελική φάση (Super Final) του World Cup στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας (22-26/7).

Αργά το απόγευμα της Τετάσρτης ο Θοδωρής Βλάχος ανακοίνωσε τους 15 αθλητές που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο Super Final του World Cup Υδατοσφαίρισης Ανδρών, το οποίο θα διεξαχθεί στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Από τους 15 πολίστες θα επιλέγονται οι 14 που θα δηλώνονται σε κάθε αγώνα της διοργάνωσης. Η 15άδα της Εθνικής Ελλάδας

Ζαννής Αλαφραγκής

Μανώλης Ανδρεάδης

Στέλιος Αργυρόπουλος-Κανακάκης

Αριστείδης Χαλυβόπουλος

Δημήτρης Χατζής

Κώστας Γκιουβέτσης

Κώστας Κάκαρης

Νίκος Γαρδίκας

Στάθης Καλογερόπουλος

Δημήτρης Νικολαΐδης

Αλέξανδρος Παπαναστασίου

Δημήτρης Σκουμπάκης

Βαγγέλης Πούρος

Σεμίρ Σπάχιτς

Παναγιώτης Τζωρτζάτος

Θυμίζυμε πως στην αρχή της προετοιμασίας ήταν και δύο Πατρινοί, ο Ανδρέας Μπιτσάκος (πρώην του ΝΟΠ - νυν του Πανιωνίου), ενώ πολύ νωρίτερα είχε κληθεί και ο δεύτερος πατρινός (πρώην του ΝΟΠ), Απόστολος Γεωργαράς, ο οποίος συνήθως «μία καλείται στις εθνικές - και δέκα δεν καλείται», γι' αυτό άλλωστε «πήρε των ομματιών του κι έφυγε» και πήγε στις ΗΠΑ για να συνεχίσει την καριέρα του (και να σπουδάσει).

Σημειωτέον πως ο ομοσπονδιακός τεχνικός Θοδωρής Βλάχος κάλεσε, για να ενταχθεί στην προετοιμασία του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, τον Δημήτρη Χατζή, άμα τη επιστροφή του με την αποστολή της Εθνικής Εφήβων. Σε αντίθεση με τον Χατζή, δεν κλήθηκε ο συμπαίκτης του στην εθνική Εφήβων και αρχηγός της , ο Ηλίας Αγγελόπουλος (πρώην του Ναυτικού Όμιλου Πατρών κι αυτός) που μάλιστα αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στο πρόσφατο παγκόσμια πρωτάθλημα.

Κάποιοι λένε πως έχουμε ατυπη σύγκρουση «συμφερόντων και ισχύος» πέριξ των εθνικών μας ομάδων πόλο, που περιττό να σημειωθεί πως έχουν τις μπερισσότερες διακρίσεις σε ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο επίπεδο σε σχέση με τις αντίστοιχες όλων των άλλων ομαδικών αθλημάτων στην Ελλάδα.

Δύο μεγάλοι πόλοι έχουν δημιουργηθεί, από τη μία μεριά η Βουλιαγμενη και ο (με πολλά κοινά μαζί της) Απόλλων Αθηνών και από την αλλη, οι δύο... αιώνιοι (Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός) και ο... "αιώνιος" (Πανιώνιος).

Και οι πέντε σύλλογοι έχουν στις τάξεις τους ένα σωρό πατρινόπουλα (πρώην αθλητές του ΝΟΠ αλλά και της ΝΕΠ), με τον Πανιώνιο να είναι -σύμφωνα με πληροφορίες- έτοιμος να κάνει μία ακόμα προσθήκη, τον Αγγελο Λαμπάτο του ΝΟΠ ο οποίος μπήκε στη σχολή Φυσικοθεραπείας στην Αθήνα και αναμένεται να μετακομίσει στην πρωτεύουσα για τις σπουδές του.

Δεκατέσσερις (!!) Πατρινοί έπαιξαν ή παίζουν ακομα τα τελευταία χρόνια στους πέντε «μεγάλους» της Αθήνας: Χριστόδουλος Κολόμβος (Ολυμπιακός), Ανδρέας Μπιτσάκος (Πανιώνιος), Κωνσταντίνος Μπιτσάκος (Πανιώνιος), Σπύρος Λυκούδης (Ολυμπιακός), Γιάννης Παπάκος (Πανιώνιος), Χριστόφορος Τρασάι (Πανιώνιος), Κώστας Λιμαράκης (Απόλλων), Ανδρέας Αλμύρας (Βουλιαγμένη), Ηλίας Αγγελόπουλος (Βουλιαγμένη), Νίκος Νταβλούρος (Πανιώνιος), Απόστολος Γεωργαράς (Παναθηναϊκός), Σπύρος Γκολφινόπουλος (Παναθηναϊκός), Θανάσης Γκολφινόπουλος (Παναθηναϊκός), Άγγελος Λαμπάτος (Πανιώνιος).

Η αποστολή της Εθνικής μας, στην οποία ούτως ή άλλως δεν είναι οι Ζερδεβάς (για μη αγωνιστικούς λόγους), Κστρινάκης, Λασκαρίδης, Μητράκης, Γκίλας (τραυματίας εδώ και καιρό στον ώμο), με την τελική σύνθεση που θα επιλέξει ο Θοδωρής Βλάχος, θα αναχωρήσει για το Σίδνεϊ στις 13 Ιουλίου και πριν από τη συμμετοχή της στον Super Final θα μετάσχει σε διεθνές τουρνουά προετοιμασίας. Οι προπονήσεις θα συνεχιστούν έως την προσεχή Παρασκευή (10/7).

Η Πάτρα και η Εθνική εφήβων

Η ΠΑΤΡΑ ΚΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΑΝΙΔΩΝ

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Φώντας Λεμπέσης (συνεργάτης του η Χρύσα Χατζέλη) επέλεξε τις αθλήτριες, προκειμένου να παρουσιαστούν σε προπονήσεις προετοιμασίας Κλιμακίου της Εθνικής ομάδας υδατοσφαίρισης Νεανίδων Κ18, που θα μας εκπροσωπήσει στο αντίστοιχο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ανάμεσά τους και οι: Ζορντίνα Λαμπάτου, Τσίγκα Ειρήνη, αμφότερες της ΝΕ Πατρών!

Η ΠΑΤΡΑ ΚΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ

Ανακοινώθηκε από τον πατρινό ομοσπονδιακό τεχνικό Βασίλη Λαμπάτο η αποστολή της Εθνικής μας ομάδας υδατοσφαίρισης Παίδων Κ16 που θα μας εκπροσωπήσει στους Βαλκανικούς Αγώνες - Μέγας Αλέξανδρος, που θα διεξαχθούν από τις 15 έως τις 19 Ιουλίου στο Ποσειδώνιο κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης. 18 νεαροί αθλητές έχουν κληθεί να παρουσιαστούν τη Δευτέρα 13/7, στις 10:30 το πρωί στο Ποσειδώνιο, για το τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας και για τους αγώνες και ανάμεσά τους είναι δύο ακόμα ταλεντάκια της αστείρευτης πηγής του ΝΟΠ, οΔιονύσης Τουντόπουλος και ο Ηλίας Ζαφείρης. Την ομάδα συνοδεύουν, εκτός από τον ομοσπονδιακό τεχνικό Βασίλη Λαμπάτο, ο συνεργάτης του Γιάννης Πρίμπας και ο τιμ μάνατζερ Φώντας Μαρκόπουλος. Η διοργάνωση, που αναβιώνει μετά από πολλά χρόνια, θα αποτελέσει και την πρόβα τζενεράλε για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα Παίδων Κ16 στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας (3-9 Αυγούστου).

ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Αργύρης Θεοδωρόπουλος (συνεργάτης του η Άννα Χατζηγιωργάκη) κάλεσε τις αθλήτριες υδατοσφαίρισης, κατηγορίας Κορασίδων, που συνεχίζουν τις προπονήσεις προετοιμασίας κλιμακίου της Εθνικής ομάδας, ενόψει της συγκρότησης της αποστολής που θα μας εκπροσωπήσει στο αντίστοιχο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Ζάγκρεμπ. Πέντε Πατρινές, όλες της ΝΕΠ και είναι οι: ΜΠΙΤΣΑΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ (πρώην, νυν στον Άλιμο), ΚΟΝΤΑΚΟΥ ΑΔΡΙΑΝΝΑ, ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗ ΘΑΛΕΙΑ, ΛΑΜΠΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΤΣΙΓΚΑ ΕΙΡΗΝΗ.