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Χαλκιδική: Τραγωδία με νεκρή 25χρονη σε τροχαίο δυστύχημα στα Ν. Μουδανιά

Χαλκιδική: Τραγωδία με νεκρή 25χρονη σε ...

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνά η Τροχαία Ν.Μουδανίων

Τροχαίο δυστύχημα με νεκρή μία 25χρονη οδηγό μετοσικλέτας σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα σήμερα στην Χαλκιδική.

Σύμφωνα με την αστυνομία το δυστύχημα συνέβη, όταν η 25χρονη οδηγός μοτοσικλέτας συγκρούστηκε με Ι. Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 50χρονη στο 2ο χλμ. Νέων Μουδανιών – Ποτίδαιας.

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#tags Τροχαίο Δυστύχημα Χαλκιδική
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