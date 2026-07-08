Χαλκιδική: Τραγωδία με νεκρή 25χρονη σε τροχαίο δυστύχημα στα Ν. Μουδανιά

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνά η Τροχαία Ν.Μουδανίων
Τροχαίο δυστύχημα με νεκρή μία 25χρονη οδηγό μετοσικλέτας σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα σήμερα στην Χαλκιδική.
Σύμφωνα με την αστυνομία το δυστύχημα συνέβη, όταν η 25χρονη οδηγός μοτοσικλέτας συγκρούστηκε με Ι. Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 50χρονη στο 2ο χλμ. Νέων Μουδανιών – Ποτίδαιας.
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