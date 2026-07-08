Τραμπ: Απόψε θα χτυπήσουμε σκληρά το Ιράν - Τους δίνω μία μικρή προειδοποίηση

Με νέο γύρο στρατιωτικών πληγμάτων απειλεί το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να λέει ότι οι επιθέσεις θα γίνουν σήμερα.

«Τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες το βράδυ και είναι πολύ πιθανό να τους χτυπήσουμε ξανά απόψε», δήλωσε στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ όπως μεταδίδει το CNN. «Ήταν ο νταής της Μέσης Ανατολής και πλέον δεν είναι» επισήμανε.

Οι δηλώσεις του Τραμπ έγιναν λίγες ώρες αφότου δήλωσε ότι η εκεχειρία των ΗΠΑ με το Ιράν «έχει τελειώσει», μετά τις επιθέσεις του ιρανικού καθεστώτος εναντίον εμπορικών πλοίων κοντά στα Στενά του Ορμούζ, αν και άφησε να εννοηθεί ότι θα επιτρέψει να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις.

Ωστόσο, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ιρανοί ηγέτες τον έχουν επανειλημμένα παραπλανήσει, εμφανιζόμενοι πρόθυμοι να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, μόνο και μόνο για να υπαναχωρήσουν αργότερα.

«Συμφωνούν σε όλα και μετά βγαίνουν σε συνέντευξη Τύπου και λένε ότι δεν συζητήσαμε ποτέ κάτι τέτοιο», είπε ο Τραμπ. «Είναι τρελοί. Κάτι δεν πάει καλά με αυτούς τους ανθρώπους».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι «δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος» με το ιρανικό καθεστώς και ότι εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων ακόμη και από το βράδυ της Τετάρτης.

«Θα μπορούσαμε να τους χτυπήσουμε σκληρά απόψε, αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα», δήλωσε.