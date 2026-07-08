Πρόγραμμα Options Cinemas: Από 9 έως 15-7-2026

Στις νέες ταινίες της εβδομάδας εκτός του live action φιλμ της Ντίσνει, "Βαϊάνα", ξεχωρίζει και το φιλμ «Tuner» του Ντάνιελ Ρόερ από το περασμένο Φεστιβάλ Σάντανς, με πρωταγωνιστή τον Ντάστιν Χόφμαν

Το πρόγραμμα κινηματογραφικών προβολών στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα τη νέα εβδομάδα από την Πέμπτη 9 έως και την Τετάρτη 15-7-2026 έχει ως εξής: Αίθουσα 5 στις 22.50 καθημερινά «Tuner» Σε σκηνοθεσία του Ντάνιελ Ρόερ Ο Νίκι (Λίο Γούνταλ) είναι ένας χαρισματικός νεαρός κουρδιστής πιάνων. Με την άλλοτε πολλά υποσχόμενη μουσική του καριέρα να έχει τελειώσει, εργάζεται σε όλη τη Νέα Υόρκη μαζί με τον μέντορά του, Χάρι Χόροβιτς (Ντάστιν Χόφμαν), και συναντά μια σειρά από ανθρώπους, ανάμεσά τους τη φοιτήτρια μουσικής σύνθεσης Ρούθι (Χαβάνα Ρόουζ Λιου), με την οποία αναπτύσσει μια απρόσμενη σχέση. Η εξαιρετικά ανεπτυγμένη αίσθηση της ακοής του Νίκι τραβά την προσοχή εγκληματιών, που βλέπουν το ταλέντο του χρήσιμο τόσο για το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων όσο και για το κούρδισμα πιάνων Steinway. Όμως η δουλειά του Νίκι στο άνοιγμα χρηματοκιβωτίων απειλεί το ειδύλλιό του με τη Ρούθι και τον παρασύρει σε ολοένα και πιο επικίνδυνα μονοπάτια. Ένα αγωνιώδες κατασκοπικό θρίλερ με πρωταγωνιστές τον Λίο Γούνταλ και τον Ντάστιν Χόφμαν, σε σκηνοθεσία του Ντάνιελ Ρόερ. Σενάριο: Ντάνιελ Ρόερ, Ρόμπερτ Ράμσεϊ. Διάρκεια: 108 λεπτά. Διανομή από The Film Group. Η ταινία είχε κάνει πρεμιέρα στο φετινό Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου Σάντανς στη Γιούτα. Ο σπουδαίος Ντάστιν Χόφμαν έχει κερδίσει 2 βραβεία Όσκαρ α' ανδρικού ρόλου για τις ταινίες "Κράμερ εναντίον Κράμερ" το 1980 και "Ο Άνθρωπος της Βροχής" το 1989.

Aίθουσα 1 στις 18.30 (με υπότιτλους) και στις 21.00 (μεταγλωττισμένο) καθημερινά, Αίθουσα 3 στις 20.00 καθημερινά (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 4 στις 19.00 καθημερινά (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 5 στις 18.00 καθημερινά (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 8 στις 21.40 καθημερινά (με υπότιτλους) "Βαϊάνα" Στην live-action προσαρμογή της Disney της αγαπημένης, υποψήφιας για Όσκαρ ταινίας κινουμένων σχεδίων του 2016, η Βαϊάνα (η Αυστραλή Catherine Lagaʻaia) ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του Ωκεανού και, για πρώτη φορά, ταξιδεύει πέρα από τον ύφαλο του νησιού της Motunui με τον περιβόητο ημίθεο Maui (ο Dwayne Johnson) σε ένα αξέχαστο ταξίδι για να αποκαταστήσει την ευημερία του λαού της. Την ταινία σκηνοθετεί ο βραβευμένος με Emmy και Tony Award, Thomas Kail («Hamilton»), σε παραγωγή των Dwayne Johnson, Dany Garcia, Beau Flynn, Hiram Garcia και Lin-Manuel Miranda, ενώ εκτελεστικοί παραγωγοί είναι οι Thomas Kail, Scott Sheldon, Charles Newirth και Auliʻi Cravalho, η οποία έδωσε τη φωνή της στη Βαϊάνα στις ταινίες κινουμένων σχεδίων «Βαϊάνα» και «Βαϊάνα 2». Απολαύστε τις υπέροχες κινηματογραφικές εικόνες, τους ήχους και τα τραγούδια της ταινίας «Βαϊάνα» στις αίθουσες στις 9 Ιουλίου 2026. Στη μεταγλωττισμένη στα ελληνικά κόπια θα απολαύσετε τη Μαρίνα Σάττι & τον Μιχάλη Κουινέλη.



Διανομή από: FEELGOOD. Διάρκεια: 115 λεπτά.

Αίθουσα 2 στις 20.40 και στις 23.00 καθημερινά, Αίθουσα 6 στις 22.00 καθημερινά "Evil Dead Burn" Αμερικανικής παραγωγής 2026 ταινία τρόμου σε σκηνοθεσία και σενάριο του Sébastien Vaniček, και παραγωγή του Rob Tapert και του δημιουργού του θρυλικού σινε-franchise, Sam Raimi. H ταινία βγαίνει στις ΗΠΑ στις 10 Ιουλίου 2026. Η πιο εφιαλτική οικογενειακή επανένωση του καλοκαιριού & ένα ολοκαίνουργιο κεφάλαιο σφαγής και δαιμονικού χάους έρχεται…, έτσι διαφημίζεται το συγκεκριμένο φιλμ διάρκειας περίπου 2 ωρών. Μετά τον θάνατο του συζύγου της, μια γυναίκα αναζητά παρηγοριά στους πεθερούς της στο απομονωμένο οικογενειακό τους σπίτι. Καθώς ένας-ένας μεταμορφώνονται σε Deadites — μετατρέποντας τη συνάντηση σε μια οικογενειακή συγκέντρωση από την κόλαση — ανακαλύπτει ότι οι όρκοι που έδωσε στη ζωή της συνεχίζουν να ισχύουν… ακόμα και μετά το θάνατο. Είναι σίκουελ του "Evil Dead Rise" σε σκηνοθεσία Lee Cronin που είχε φτάσει σε εισπράξεις το 2023, τα 147 εκατ. δολάρια. Διανομή: Feelgood. Παίζουν οι Souheila Yacoub, Tandi Wright, Hunter Doohan, Luciane Buchanan, Erroll Shand και Maude Davey. Καταλληλότητα: Κ18. Διάρκεια: 110 λεπτά. Ένα νέο, σκοτεινό κεφάλαιο λοιπόν του γνωστού franchise τρόμου που υπόσχεται ακραίες συγκινήσεις και ακόμη περισσότερη αιματοβαμμένη ένταση για τους λάτρεις του είδους.

Αίθουσα 3 στις 22.30 καθημερινά, Αίθουσα 4 στις 21.30 καθημερινά, Αίθουσα 5 στις 20.30 καθημερινά, Αίθουσα 8 στις 19.20 καθημερινά "Obsession-Εμμονή" Αθεράπευτα ρομαντικός και απελπισμένα ερωτευμένος, ένας νεαρός άντρας κάνει μία μαγική ευχή για να βρει ανταπόκριση και να εκπληρώσει το όνειρο του. Πολύ σύντομα θα ανακαλύψει ότι ορισμένες επιθυμίες έχουν ένα νοσηρό και δυσοίωνο τίμημα. Διάρκεια: 108 λεπτά. Κατηγορία: Τρόμου. Ημερομηνία κυκλοφορίας: 18/6/2026 Διανομή από Tanweer. Διάρκεια: 109 λεπτά. Σκηνοθεσία: Curry Barker. Ηθοποιοί: Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson. Καταλληλότητα: Κ18. Το φιλμ τρόμου - φαινόμενο έχει γνωρίσει μεγάλη εμπορική επιτυχία στο εξωτερικό με εισπράξεις μέχρι στιγμής 404,4 εκατ. δολαρίων. Στη χώρα μας το φιλμ "Εμμονή" έχει κόψει πάνω από 185.000 εισιτήρια όπως είδαμε στον πίνακα του boxoffice στο flix.gr.

Αίθουσα 2 στις 18.20 καθημερινά (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 6 στις 19.40 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Toy Story 5" Ταινία κινουμένων σχεδίων σε παραγωγή από την Pixar Animation Studios και διανομή από τη Walt Disney Pictures που έχει σαρώσει στα ταμεία παγκοσμίως με τις έως τώρα εισπράξεις να φτάνουν τα 768,2 εκατ. δολάρια. Στη χώρα μας το «Toy Story 5» έχει κόψει πανελλαδικά έως τις 5 Ιουλίου 2026, 197.000 εισιτήρια. Τα πολυαγαπημένα μας παιχνίδια επιστρέφουν, και αυτή τη φορά ο Buzz Lightyear, ο Woody, η Jessie και η υπόλοιπη παρέα αντιμετωπίζουν μια μεγάλη πρόκληση όταν έρχονται αντιμέτωποι με τη Lilypad, ένα tablet που έρχεται ορμητικά στην παρέα με τις δικές της επαναστατικές ιδέες για το τι είναι καλύτερο για το παιδί τους, τη Bonnie.

Θα είναι ποτέ το παιχνίδι το ίδιο ξέγνοιαστο; Σκηνοθεσία: McKenna Harris και Andrew Stanton. Σενάριο: Άντριου Στάντον Στην πρωτότυπη αγγλόφωνη κόπια δανείζουν και πάλι τις φωνές τους οι Τομ Χανκς, Τιμ Aλεν, Τζόαν Κιούζακ. Διάρκεια: 102 λεπτά. Ημερομηνία κυκλοφορίας: 18/6/2026. Διανομή από την Feelgood. *Η ταινία περιλαμβάνει το πρωτότυπο τραγούδι «I Knew It, I Knew You», από την Τέιλορ Σουίφτ, καθώς και πρωτότυπη μουσική από τον βραβευμένο με Όσκαρ Ράντι Νιούμαν, ο οποίος επιστρέφει για να συνθέσει τη μουσική της πέμπτης ταινίας Toy Story.