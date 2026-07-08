Πάτρα: Ξεκινά την Παρασκευή 10 Ιουλίου το 3ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ για εργαζόμενους

Το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας την Παρασκευή 10 και το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026 συναντά μέσα από τα μονοπάτια του πολιτισμού τους εργαζόμενους της πόλης και της ευρύτερης περιοχής, πραγματοποιώντας σε συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο της Πάτρας το 3ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Εργαζομένων.

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, μέσα από ένα διήμερο δράσεων και επίκαιρων μηνυμάτων, νέοι, εργαζόμενοι, άνεργοι και συνολικά ο λαός της πόλης, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν δύο (2) ξεχωριστές βραδιές πολιτισμού και ψυχαγωγίας, αντλώντας παράλληλα δύναμη από τη συλλογικότητα και το αντάμωμα.

Η αυλαία των εκδηλώσεων ανοίγει στις 9.30 το βράδυ της Παρασκευής 10 Ιουλίου στο χώρο της Δημοτικής Πλαζ της Αγυιάς (Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων Δήμου Πατρέων) με τη θεατρική παράσταση «ΤΗΕ D.O.G.» του Γιώργου Τσαγκαράκη, από τον Θίασο Λαϊκού Θεάτρου Maticapi.

Το έργο κινείται στη σφαίρα του συνειδησιακού θρίλερ και φέρνει στο προσκήνιο την εποχή της «αόρατης πειθαρχίας» και τον τρόπο με τον οποίο ο σύγχρονος άνθρωπος μαθαίνει να επιβιώνει.

Παράλληλα αναδεικνύει τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλληγορία και την ωμή πραγματικότητα, χρησιμοποιώντας έναν κλειστοφοβικό μηχανισμό όπου το υποτιθέμενο καταφύγιο μετατρέπεται σταδιακά σε παγίδα, βάζοντας υπαρξιακά και κοινωνικά ερωτήματα…

H παράσταση ανεβαίνει σε πρωτότυπο κείμενο - σκηνοθεσία Γιώργου Τσαγκαράκη, σκηνικά – κοστούμια Βικτωρίας Νταρίλα, πρωτότυπη μουσική Νατάσσας Μουσάδη.

Παίζουν οι Γιάννης Γιαραμαζίδης, Αντώνης Γούγης, Σοφία Σίμου, Γιώργος Τσαγκαράκης, Ελένη Τσάκαλου.

Μουσικός επί σκηνής Αντώνης Γούγης.

«ΤΑ ΠΙΟ ΩΡΑΙΑ ΛΑΪΚΑ»

Το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ - πάντα στο χώρο της Δημοτικής Πλαζ στην Αγυιά (Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων Δήμου Πατρέων) - θα πραγματοποιηθεί συναυλία με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο και την Χρυσούλα Στεφανάκη με τίτλο «Τα πιο ωραία Λαϊκά». Την καλλιτεχνική επιμέλεια έχει η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου η οποία και θα παραβρεθεί.

Στη διάρκεια της συναυλίας θ’ ακουστούν τραγούδια και μουσικές από τα μέρη της Μικράς Ασίας, των νησιών, του Πειραιά, της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, από τις δεκαετίες του ’50 και του ’60 και μέχρι σήμερα.

Παίζουν οι μουσικοί: Βασίλης Παπαδόπουλος – μπουζούκι, Χρήστος Θεοδώρου – πιάνο, Βαγγέλης Κονταράτος – κιθάρα, Νίκος Σκομόπουλος – τύμπανα, Πέτρος Κρεμυζάκης – μπάσο, Άννα Λάκη – ακορντεόν.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ το Σάββατο 11 Ιουλίου διοργανώνεται και η Εθελοντική Αιμοδοσία του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πάτρας, με στόχο την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος του Εργατικού Κέντρου και των σωματείων-μελών του

Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στον 1ο όροφο του Εργατικού κέντρου Πάτρας και θα διαρκέσει από τις 10.00 το πρωί έως τη 1.00 μετά το μεσημέρι.

Η είσοδος είναι δωρεάν για το κοινό.