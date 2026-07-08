Πάτρα: Ο καραγκιοζοπαίχτης Νίκος Παναγιωτάρας "επιστρέφει" στην Αγυιά μέσα από το Θέατρο Σκιών του Κώστα Μακρή

Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού σε συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγυιάς - Τερψιθέας πραγματοποιούν αυτή την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 και ώρα 21:00, στον εξωτερικό χώρο του κλειστού γηπέδου της Παναχαϊκής, μια ξεχωριστή παράσταση Θεάτρου Σκιών με τον καραγκιοζοπαίχτη Κώστα Μακρή, αφιερωμένη στον Αγυιώτη καραγκιοζοπαίχτη Νίκο Παναγιωτάρα.

Η εκδήλωση αποτελεί πρωτοβουλία του Συλλόγου, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειάς του να αναδεικνύει πρόσωπα που σημάδεψαν την πολιτιστική ιστορία της Αγυιάς και να διατηρεί ζωντανή τη μνήμη τους. Ο Νίκος Παναγιωτάρας υπηρέτησε με αγάπη την τέχνη του Θεάτρου Σκιών, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην πολιτιστική ζωή της γειτονιάς και τροφοδοτώντας ευχάριστες εκείνα τα παιδιά της Αγυιάς.

Ο καραγκιοζοπαίχτης Κώστας Μακρής, ο οποίος γνώρισε προσωπικά και συνεργάστηκε με τον Νίκο Παναγιωτάρα, θα μοιραστεί με το κοινό προσωπικές του μνήμες από τον Αγυιώτη καλλιτέχνη και θα αναβιώσει μία από τις τελευταίες παραστάσεις που παρουσίασε ο ίδιος, τον «Καραγκιόζη Γιατρό». Παράλληλα, οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να δουν αυθεντικές φιγούρες, φωτογραφικό υλικό και άλλα ιστορικά τεκμήρια του Νίκου Παναγιωτάρα, προερχόμενα από τα αρχεία του Κώστα Μακρή και του Αγουρίδη.

Το αφιέρωμα προετοιμάστηκε με την πολύτιμη συνδρομή της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών Ιωάννας Παπαγεωργίου, του διδάκτορα Σπύρου Τούλιου και του καραγκιοζοπαίχτη και μεταπτυχιακού φοιτητή Αριστοτέλη Μακρή.

Με την πρωτοβουλία αυτή, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγυιάς – Τερψιθέας συνεχίζει την προσπάθειά του να αναδεικνύει την τοπική πολιτιστική κληρονομιά και τους ανθρώπους που, με το μεράκι και την τέχνη τους διαμόρφωσαν τα κοινά βιώματα της γειτονιάς.

Βιώματα που συχνά θεωρούμε αυτονόητα και που μόλις βρεθεί η ευκαιρία να τα θυμηθούμε και να τα μοιραστούμε συνειδητοποιούμε ότι αποτελούν κομμάτι της συλλογικής μας μνήμης

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.