Παραιτήθηκε η Κατερίνα Νοτοπούλου από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ

Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ η Κατερίνα Νοτοπούλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η βουλευτής Θεσσαλονίκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Σωκράτη Φάμελλο όπου του ανακοίνωσε την απόφασή της να παραιτηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ σχετικη επιστολή απέστειλε και στον προέδρο της Βουλής.

η κυρία Νοτοπούλου έχει εκλεγεί πρώτη σε σειρά προτίμησης βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στις δύο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, ενώ υπήρξε και υποψήφια για το δήμο Θεσσαλονίκης, το 2019. Στη διάρκεια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ υπήρξε επικεφαλής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, αλλά και ένα από τα μέλη της «φρουράς Τσίπρα» που πρωταγωνίστησαν στην έκπτωση του Στέφανου Κασσελάκη από την ηγεσία του κόμματος.

Ο αντικαταστάτης

Κατόπιν αυτών, τη βουλευτική έδρα της Κατερίνας Νοτοπούλου καταλαμβάνει ο Γιάννης Αμανατίδης, πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ο οποίος επανήλθε τον τελευταίο καιρό στην ενεργό πολιτική δράση, στηρίζοντας την αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ μέσω της τροπολογίας που κατέθεσε στην τελευταία συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής ο Γιάννης Μπουλέκος.

Υπό αυτήν την έννοια, εφόσον ο κ. Αμανατίδης ορκιστεί βουλευτής στη θέση της κυρίας Νοτοπούλου - εξέλιξη που φαντάζει εξαιρετικά πιθανή - τότε αναμένεται η ψήφος του να γείρει την πλάστιγγα υπέρ της μειοψηφίας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, που ζητά τη διατήρηση του κόμματος και την εκλογική του κάθοδο με δικό του ψηφοδέλτιο.