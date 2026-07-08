Σινέ Κάστρο Ρίο: Το πρόγραμμα προβολών από 9 έως και 22 Ιουλίου 2026

Το πρόγραμμα προβολών στο θερινό σινέ Κάστρο στο Ρίο για το επόμενο διάστημα έχει ως εξής:

Aπό την Πέμπτη 9/7 έως την Κυριακή 12/7 με ώρα έναρξης 21:15

«Βαϊάνα» (μεταγλωττισμένο)

Κατηγορία: Περιπέτεια φαντασίας, οικογενειακή

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 9/7/2026

Σκηνοθεσία: Thomas Kail-Τόμας Κάιλ.

Ηθοποιοί: Catherine Laga'aia, Dwayne Johnson, John Tui.

Στην live-action προσαρμογή της Disney της αγαπημένης, υποψήφιας για Όσκαρ ταινίας κινουμένων σχεδίων, η Βαϊάνα (Catherine Lagaʻaia) ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του Ωκεανού και, για πρώτη φορά, ταξιδεύει πέρα από τον ύφαλο του νησιού της Motunui με τον περιβόητο ημίθεο Maui (Dwayne Johnson) σε ένα αξέχαστο ταξίδι για να αποκαταστήσει την ευημερία του λαού της.

Την ταινία σκηνοθετεί ο βραβευμένος με Emmy και Tony Award Thomas Kail («Hamilton»), σε παραγωγή των Dwayne Johnson, Dany Garcia, Beau Flynn, Hiram Garcia και Lin-Manuel Miranda, ενώ εκτελεστικοί παραγωγοί είναι οι Thomas Kail, Scott Sheldon, Charles Newirth και Auliʻi Cravalho, η οποία έδωσε τη φωνή της στη Βαϊάνα στις ταινίες κινουμένων σχεδίων «Βαϊάνα» και «Βαϊάνα 2».

Διάρκεια: 115 λεπτά.

Διανομή από την Feelgood.

Aπό την Δευτέρα 13/7 έως την Τετάρτη 15/7 με ώρα έναρξης 21:00, συνεχίζεται η προβολή της live action ταινίας της Ντίσνει, «Βαϊάνα» (Moana) Αμερικανικής παραγωγής 2026 σε σκηνοθεσία του Τόμας Κάιλ.

Προβάλλεται μεταγλωττισμένη στα ελληνικά. Ακούγεται η Μαρίνα Σάττι.

Από Δευτέρα 13-7 έως Τετάρτη 15-7-2026 με ώρα έναρξης 22:50 θα προβάλλεται η ταινία "Το Πάρτυ Γενεθλίων-The Birthday Party" σε σκηνοθεσία του Ισπανού δημιουργού Μιγκέλ-Ανχελ Χιμένεθ.

Πρωταγωνιστούν οι: Γουίλεμ Νταφόε, Βικ Κάρμεν Σόνε, Έμα Σουάρεθ, Τζο Κόουλ, Κάρλος Κουέβας, Χρήστος Στέργιογλου, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, Ελσα Λεκάκου.

Κατηγορία: Δραματική.

Ελληνική παραγωγή 2026

Διάρκεια: 96 λεπτά.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, κάπου στο Ιόνιο, ο πανίσχυρος μεγιστάνας Μάρκος Τιμολέων διοργανώνει στο ιδιωτικό του νησί ένα πολυτελέστατο πάρτι γενεθλίων για τη Σοφία, τη μοναχοκόρη και κληρονόμο του.

Πρόκειται για διακσευή του πολυεπίπεδου ομότιτλου μυθιστορήματος του Πάνου Καρνέζη.

Όπως διαβάσαμε, ο κεντρικός ήρωας, ο Έλληνας μεγιστάνας, Μάρκος Τιμολέων, είναι σε όλα πανομοιότυπος με τον θρυλικό εφολπιστή Αριστοτέλη Ωνάση (από το λευκό κοστούμι ως τον θάνατο του αγαπημένου γιου του σε αεροπορικό δυστύχημα και το ιδιωτικό νησί - καταφύγιό του).

Την κόρη του ήρωα, Σοφία υποδύεται η Δανή ηθοποιός Βικ Κάρμεν Σόνε του φιλμ «Το Κορίτσι με τη Βελόνα».

Σενάριο: Γιώργος Καρνάβας, Μιγκέλ Ανχελ Χιμένεθ, Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Διανομή: Rosebud.21.

Η ταινία "Το Πάρτυ Γενεθλίων" που είχε κάνει την πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ του Λοκάρνο, στο ξεκίνημα προβολής της σε 20 αίθουσες πανελλαδικά, έκοψε 6.413 εισιτήρια.

*Τέλος από την Πέμπτη 16/7 έως την Τετάρτη 22/7 με ώρα έναρξης 21:00,

«Οδύσσεια-The Odyssey»

Διάρκεια: 172 λεπτά

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 16/7/2026

Σκηνοθεσία: Christopher Nolan.

Ηθοποιοί: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o, Zendaya Coleman, Mia Goth, Ryan Hurst, James Remar, Elliot Page, Charlize Theron, John Leguizamo, Robert Pattinson.

Η νέα ταινία του βραβευμένου με Όσκαρ για το "Οπενχάιμερ", Κρίστοφερ Νόλαν, "Οδύσσεια", είναι μία μυθική επική περιπέτεια με γυρίσματα σε όλο τον κόσμο (και στην Πελοπόννησο) εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX.

Ήδη οι πρώτες εντυπώσεις απ' όσους έχουν δει την ταινία, είναι ιδιαίτερα θετικές.

Διανομή: Tanweer.

ΣΙΝΕ ΚΑΣΤΡΟ ΡΙΟΥ

ΤΗΛ. 2610994765

www.cinekastro.wordpress.com