Πάτρα: Οδηγός έχασε τον έλεγχο μετά από τσίμπημα σφήκας

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (8/7/26) στην Πάτρα, όταν οδηγός μηχανής, ο οποίος κινούνταν από την Οβρύα προς την πόλη, φέρεται να δέχθηκε τσίμπημα από σφήκα.

O οδηγός συνέχισε αρχικά κανονικά την πορεία του, ωστόσο λίγο αργότερα, ενώ βρισκόταν επί της οδού Ευβοίας, στο ύψος του ποταμού Γλαύκου, φέρεται να αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία, με αποτέλεσμα η μηχανή να ξεφύγει από την πορεία της και να συγκρουστεί με διερχόμενο αυτοκίνητο.

O οδηγός φέρεται να εμφάνισε υπόταση εξαιτίας του τσιμπήματος, ενώ από την πτώση στο οδόστρωμα υπέστη εγκαύματα τριβής.

Στο σημείο έσπευσε αρχικά διασώστης-δικυκλιστής του ΕΚΑΒ, ο οποίος παρείχε τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία, προτού αυτός παραληφθεί από ασθενοφόρο και διακομιστεί σε νοσοκομείο της πόλης.