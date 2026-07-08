Άργος: Σε κρίσιμη κατάσταση ο 20χρονος μετά τα πυρά αστυνομικών της ΟΠΚΕ- 13 κάλυκες στο σημείο

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 20χρονος που δέχθηκε πυρά από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) Αργολίδας, στο πλαίσιο καταδίωξης που εξελίχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, 8 Ιουλίου 2026, στο Άργος.

Σύμφωνα με τους γιατρούς, ο νεαρός φέρει δύο τραύματα στο κεφάλι από θραύσματα βολίδων, ενώ η βαλλιστική εξέταση αναμένεται να διαλευκάνει αν οι βολές των αστυνομικών ήταν προειδοποιητικές ή σε ευθεία βολή -οι ίδιοι οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν δηλώσει πως πυροβόλησαν προειδοποιητικά, στον αέρα.

Στο σημείο εντοπίστηκαν συνολικά 13 κάλυκες από πυροβόλα όπλα, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες έχουν βρεθεί και οπές βολίδων στον τοίχο εγκαταλελειμμένου κτιρίου, όπου ο 20χρονος επιχειρούσε να αναρριχηθεί προκειμένου να διαφύγει.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ., ο οδηγός δεν είχε συμμορφωθεί σε σήμα στάσης, ανέπτυξε ταχύτητα και φέρεται να επιχείρησε να εμβολίσει αστυνομικούς και υπηρεσιακά οχήματα κατά τη διάρκεια της διαφυγής του, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη. Το όχημα τελικά ακινητοποιήθηκε από περιπολικά, με τον οδηγό να το εγκαταλείπει πεζός και να επιχειρεί να διαφύγει αναρριχώμενος σε μαντρότοιχο. Τη στιγμή εκείνη, δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού οπλισμού τους, τραυματίζοντας τον νεαρό, ο οποίος μεταφέρθηκε αρχικά σε νοσοκομείο και στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αττικής.

Στο σημείο του αρχικού σήματος στάσης εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αεροβόλο πιστόλι, το οποίο θα σταλεί για εργαστηριακή εξέταση στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη, ενώ έχει ξεκινήσει και η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία. Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων (Δ.Α.Ο.Ε.).