Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 9 και την Παρασκευή 10-7-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΡΙΣΤ. ΤΣΟΥΣΗ
ΕΤΩΝ 60
Κηδεύουμε την Πέμπτη 9-7-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ι. Ν. Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΣΟΥΣΗΣ, ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΤΣΟΥΣΗ
Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΟΥ:
ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΘΕΟΔΩΡΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΠΑΝ. ΜΠΟΥΜΗ
ΕΤΩΝ 84
Κηδεύουμε την Πέμπτη 9-7-2026 & ώρα 12 μεσ. από τον Ι. Ν. Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού & θείο
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ: 94
Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 9-7-2026 και ώρα 11.00 π.μ από τον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Κοκκινόβρυση {Αμπέλια} Αιτωλοακαρνανίας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Δήμητρα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Σπυρίδων & Ανδρομάχη Κωστακοπούλου,
Βασίλειος Κωστακόπουλος,
Σταυρούλα & Σταύρος Μπουγάς,
Αρετή & Κωνσταντίνος Αργύτης
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΤΕΛΕΤΑΙ
ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας αδελφό & θείο
ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΒΑΜΒΑΚΟΥΛΙΑ
ΕΤΩΝ: 78
Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 9-7-2026 και ώρα 10.00 π.μ από τον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου στην Ακτή Δυμαίων Πατρών.
{Η ταφή θα γίνει στο Β΄ κοιμητήριο Πατρών}.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ
ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΟ ΔΙΟΝ.
ΧΑΛΙΩΤΗ
ΕΤΩΝ 81
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 9/7/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 6:30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΥΚΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΛΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΓΚΑΦΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΛΙΩΤΗ
ΝΙΚΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΛΙΩΤΗ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα ΔΗΜ.) ΠΟΥΛΙΔΑ
ΜΙΧΑΛΗΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΛΙΩΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΛΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓ. ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ
ΕΤΩΝ 87
Κηδεύουμε την Παρασκευή 10-7-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Ρίου.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΥΡΙΑΖΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΕΙΡΗΝΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΑΟΥΝΑΚΗΣ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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