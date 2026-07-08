Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 9 και την Παρασκευή 10-7-2026

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΡΙΣΤ. ΤΣΟΥΣΗ

ΕΤΩΝ 60

Κηδεύουμε την Πέμπτη 9-7-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ι. Ν. Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΣΟΥΣΗΣ, ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΤΣΟΥΣΗ

Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΟΥ:

ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΘΕΟΔΩΡΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΠΑΝ. ΜΠΟΥΜΗ

ΕΤΩΝ 84

Κηδεύουμε την Πέμπτη 9-7-2026 & ώρα 12 μεσ. από τον Ι. Ν. Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού & θείο

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ: 94

Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 9-7-2026 και ώρα 11.00 π.μ από τον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Κοκκινόβρυση {Αμπέλια} Αιτωλοακαρνανίας.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Δήμητρα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Σπυρίδων & Ανδρομάχη Κωστακοπούλου,

Βασίλειος Κωστακόπουλος,

Σταυρούλα & Σταύρος Μπουγάς,

Αρετή & Κωνσταντίνος Αργύτης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΤΕΛΕΤΑΙ

ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας αδελφό & θείο

ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΒΑΜΒΑΚΟΥΛΙΑ

ΕΤΩΝ: 78

Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 9-7-2026 και ώρα 10.00 π.μ από τον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου στην Ακτή Δυμαίων Πατρών.

{Η ταφή θα γίνει στο Β΄ κοιμητήριο Πατρών}.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ

ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΓΓΕΛΟ ΔΙΟΝ.

ΧΑΛΙΩΤΗ

ΕΤΩΝ 81

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 9/7/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 6:30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΥΚΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΛΙΩΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΓΚΑΦΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΛΙΩΤΗ

ΝΙΚΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΛΙΩΤΗ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα ΔΗΜ.) ΠΟΥΛΙΔΑ

ΜΙΧΑΛΗΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΛΙΩΤΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΛΙΩΤΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓ. ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ

ΕΤΩΝ 87

Κηδεύουμε την Παρασκευή 10-7-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Ρίου.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΥΡΙΑΖΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΕΙΡΗΝΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΑΟΥΝΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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