Δήμαρχος Καλαβρύτων: Επιτέλους, τα πράγματα για τον Οδοντωτό δείχνουν να μπαίνουν ξανά στη θέση τους

Σε δήλωση του μετά το τέλος της σύσκεψης που συνεκλήθη το απόγευμα της Τρίτης στο γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Γιώργου Κώτσηρα για την επανέναρξη των δρομολογίων του Οδοντωτού, ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος ανέφερε τα εξής:

«Μετά από πολλές εβδομάδες, από πολλές προσπάθειες και πιέσεις, έχω την βεβαιότητα ότι επιτέλους τα πράγματα σε ό,τι αφορά στον Οδοντωτό μπαίνουν ξανά στη θέση τους.

Και ξαναμπαίνουν όχι στο πλαίσιο μιας προσωρινής, πιθανόν εποχιακής επαναλειτουργίας αλλά στο πλαίσιο μιας ολιστικής θωράκισης της γραμμής για τις πολλές επόμενες δεκαετίες.

Στις δυο συναντήσεις που είχαμε με τον κ. Κώτσηρα προσωπικά πείστηκα ότι αυτή τη φορά το Υπουργείο Μεταφορών δείχνει την αποφασιστικότητα που χρειάζεται ώστε ο Οδοντωτός από κάθε πλευρά να προστατευθεί, να ενισχυθεί, να επανέλθει γρήγορα σε καθεστώς κανονικής λειτουργίας και επιπλέον ν’ ανακτήσει το κύρος και την αξιοπιστία του.

Δική μας επιδίωξη δεν είναι μια γραμμή που θα ξαναλειτουργήσει για λίγες εβδομάδες και πιθανόν θα σταματήσει το φθινόπωρο.

Είναι μια γραμμή που θα συνεχίσει να λειτουργεί για πάντα ως βασικός πνεύμονας οικονομικής και τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής μας. Χαίρομαι που διαπιστώνω ότι στο ίδιο μήκος κύματος δείχνει να κινείται τόσο ο νέος Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών όσο και η Διοίκηση του ΟΣΕ.

Φυσικά, θα εξακολουθήσουμε καθημερινά να παρακολουθούμε από πολύ κοντά την όλη διαδικασία, όπως κάναμε έως σήμερα, και να πιέζουμε προς κάθε κατεύθυνση ώστε όλα να γίνουν στους χρόνους που πρέπει να γίνουν.

Οι αγώνες που κάναμε, οι κινητοποιήσεις που κάναμε μαζί με τους φορείς και τους κατοίκους, δείχνουν να φέρνουν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Για έναν επιπλέον λόγο. Μετά την επανέναρξη των δρομολογίων οι δύο Δήμοι μας, Καλαβρύτων και Αιγιάλειας, θα μπούμε σε μια πρώτη διαδικασία διαλόγου με τον ΟΣΕ για όλο το περίγραμμα λειτουργίας και εκμετάλλευσης της γραμμής».