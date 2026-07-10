Μνημόσυνα που θα τελεστούν το Σάββατο 11 και την Κυριακή 12-7-2026

Κηδείες - Πένθη

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 11-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (ΑΛΕΚΟΥ) ΠΑΣΑΛΗ ΕΤΩΝ 55 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΝΑ, ΦΩΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr ---------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 11-7-2026 & ώρα 8.30 π. μ. στον Ι. Ν. Αγίου Νικολάου Σελλών, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ (χήρας) ΓΕΩΡΓ. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 95 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΕΛΕΝΗ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΣΗΜΩ & ΗΛΙΑΣ ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Μοναχός ΕΥΓΕΝΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΡΟΔΟΘΕΑ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ. ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΙΩΑΝΝΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΜΑΡΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ, ΝΙΚΟΛΙΑ, ΙΩΑΝΝΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΛΕΞΗΣ & ΑΝΤΩΝΙΑ, ΕΥΓΕΝΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΝΙΚΟΣ, ΙΩΑΝΝΑ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΝΙΚΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ADRES, ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΜΑΡΙΑ, ΛΕΜΟΝΙΑ. ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. -------------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 11-7-2026 & ώρα 8.30 π. μ. στον Ι. Ν. Προφήτη Ηλία Άνω Συχαινών, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας ΦΩΤΕΙΝΗΣ (χήρας) ΚΩΝ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 85 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΡΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΣ & ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. ----------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026 και ώρα 8:30 πμ στον Ιερό Ναό Αγ. Βαρβάρας Ακταίο Πατρών, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας ΕΛΕΝΗΣ ΑΝΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΤΩΝ 97) Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ---------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026 και ώρα 8:30 πμ στον Νέο Ιερό Ναό Αγ. Ανδρέου Πατρών, ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας ΠΙΝΔΑΡΟΥ ΙΩΑΝ. ΜΕΣΠΟΥΡΗ (ΕΤΩΝ 50) Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ Ο ΥΙΟΣ: ΜΑΡΙΟΣ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΜΕΣΜΠΟΥΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΡΔΟΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΠΕΤΡΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΕΣΜΠΟΥΡΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΕΣΠΟΥΡΗ ΜΑΡΙΝΑ-ΠΟΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. ---------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 11/7/2026 & ΩΡΑ 8:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΕΛΟΥΜΕ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 79 ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : ΓΕΩΡΓΙΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΜΟΝΑ Ο ΕΓΓΟΝΟΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ Η ΑΔΕΛΦΗ : ΜΑΡΙΑ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι Τηλ. 2610 - 337126/ 340873 κιν 6932318103 fax 2610 340871. ------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026 και ώρα 8.30 π.μ. Ετήσιο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Πέτρου & Παύλου Ρωμανού Πατρών για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΝ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ (ΣΥΝΤ/ΧΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ) ΕΤΩΝ 65 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής του Η σύζυγος: Παναγιώτα Τα παιδιά του: Κων/νος, Κλαυδία & Νικόλαος, Λυδία & Γεράσιμος, Κων/να & Κων/νος. Η μητέρα του: Κλαυδία Τα εγγόνια του: Νεκταρία, Παναγιώτα, Νικόλαος, Θεοδώρα, Ιωάννα, Ευάγγελος Τα αδέλφια του: Γεωργία & Βασίλειος, Αγγελική χήρα Νικ. Νιάρου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς *Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»: Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608, 2610-325.417. Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023. Γίνονται τελετές κατηγορίας με ασφαλιστικά ταμεία. ------------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 11-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕΤΡΩΤΟΥ (ΜΑΥΡΟΜΑΝΔΗΛΑΣ) ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΜΑΡΙΑΣ χήρας ΑΝΔΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 89 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΡΙΛΗΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ χήρα ΑΝΤΩΝ. ΚΡΟΥΣΚΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΟΝΤΙΣΗΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΥΡΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783 e-mail: [email protected] --------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤO ΣΑΒΒΑΤΟ 11-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΙΟΝΑΣ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ χήρας ΑΛΕΞ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 96 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΥΓΕΝΙΑ χήρα ΠΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΟΛΓΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΥΠΟΛΙΑΣ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783 e-mail: [email protected] -------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 11-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΟΥΣΙΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΜΗΛΑ ΕΤΩΝ 90 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783 e-mail: [email protected] ------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 12/7/2026 & ΩΡΑ 9:00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΒΑΚΑΛΟΓΛΟΥ (ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗ) ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ - ΕΤΩΝ 83 ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : ΕΛΠΙΔΑ (χήρα) ΠΑΝ. ΜΕΛΙΓΔΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΚΑΛΟΓΛΟΥ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΙΓΔΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΛΙΓΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΚΑΛΟΓΛΟΥ Η ΑΔΕΛΦΗ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ (χήρα) ΕΛΕΥΘ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι Τηλ. 2610 - 337126/ 340873 κιν 6932318103 fax 2610 340871. ----------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 12-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΩΝ 67 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΨΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΘΥΜΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΥΚΑΣ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783 e-mail: [email protected] -------------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 12-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ ΛΕΟΝΤΙΟΥ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΧΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΜΠΑΪΚΟΥΣΗ ΕΤΩΝ 86 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΑΪΚΟΥΣΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΧΡΥΣΑ ΜΠΑΪΚΟΥΣΗ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΡΚΟΝΤΖΗΛΑΣ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΚΑΙ ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr ---------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 12-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΩ ΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΩΝ. ΠΑΛΟΥΜΠΗ ΕΤΩΝ 96 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΠΑΛΟΥΜΠΗ. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΛΟΥΜΠΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΩ ΠΑΛΟΥΜΠΗ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΑ ΠΑΛΟΥΜΠΗ, ΒΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΓΕΡ. ΠΑΛΟΥΜΠΗ. ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΟΥ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr -------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 12 Ιουλίου 2026 και ώρα 9:30 πμ στον Ιερό Ναό Αγ. Αιμιλιανού Πατρών, ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΗΜ. ΓΚΟΛΩΝΗ (ΕΤΩΝ 87) Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΑΝΔΡΕΑΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΓΚΟΛΩΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΚΟΛΩΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΜΑΡΙΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΖΟΡΜΠΑΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΟΓΙΑ ΑΝΘΟΥΛΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΝΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. -------------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 12 Ιουλίου 2026 και ώρα 9.00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Ριόλου Αχαΐας, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου, υιού, αδελφού & θείου. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ιωάν. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ == ΕΤΩΝ 50 = = Και παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής του. Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ: Σπυριδούλα Σαμαντά ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ: Ιωάννης & Χριστίνα Λιακοπούλου, Χρήστος & Βησσαρία Σαμαντά ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: Ευτυχία Λιακοπούλου, Ολυμπία & Θωμάς Ζιώβας ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ - ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ & ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΥΡΓΟΥ 39, ΒΑΡΔΑ ΗΛΕΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 11, ΛΕΧΑΙΝΑ ΗΛΕΙΑΣ. ΤΗΛ.: 26230 73 685 / ΚΙΝ.: 6948 46 33 43 - 6989 38 31 29 www.papazafeirisfunerals.gr / e-mail: [email protected] ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ. ------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ TΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 12 - 7 - 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΙΩΑΝΝΑΣ ΣΤΕΛΙΟΥ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΤΩΝ 90 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΝΑΝΣΥ & ΟΘΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΒΟΡΩΝΟΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΙΩΑΝΝΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΣΤΕΛΙΟΣ ΦΩΤΗΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα. Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077. ---------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 12/7/2026 & ΩΡΑ 9:00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΤΕΛΟΥΜΕ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΗ ΕΤΩΝ 79 ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΗΣ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΗ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ – ΕΛΕΝΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΟΜΗΡΟΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΗ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι Τηλ. 2610 - 337126/ 340873 κιν 6932318103 fax 2610 340871. ----------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ THN ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 8:30 Π.Μ.ΣΤΟN ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΛΑΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 40/ΘΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΑΧΙΛ. ΤΙΓΚΑ ΣΥΝ/ΧΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΣΜΕΔΕ {ΕΤΩΝ 75} ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΗΤΑΣ, ΣΟΦΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ & ΤΖΕΝΗ ΤΙΓΚΑ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΤΙΓΚΑ, ΕΛΕΝΗ ΤΙΓΚΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΛΟΒΟΥ. *Γραφεία Τελετών Βανταράκης 1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551 2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών www.vadarakis.com email: [email protected] ---------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ TΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗ ΙΩΑΝ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ {ΕΤΩΝ 93} ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ & ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΨΑΧΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ & ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΡΛΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΑΣΗΜΑΚΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *Γραφεία Τελετών Βανταράκης 1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551 2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών www.vadarakis.com email: [email protected] ------------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 12-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑ ΑΝΔΡ. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 82 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΣΙΣΣΥ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ, ΜΙΝΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΤΣΑΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΛΙΩΠΗΣ. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΡΗΣ, ΛΥΔΙΑ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΞΕΝΙΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ, ΑΓΑΠΗ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr ------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 12-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΡΠΗ ΕΤΩΝ 79 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΘΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΠΗ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΟΝΔΡΑΣ, ΚΩΝ/ΝΑ ΚΑΙ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ ΣΤΡΕΜΕΝΟΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΑΡΘΑ, ΜΑΡΘΑ-ΕΛΕΝΗ, ΚΙΑΡΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΗΛΙΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr ------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 12-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΓΕΩΡΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ - ΕΤΩΝ 84 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΣΟΦΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr --------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 12-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΥΧΑΙΝΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 65 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΟΣ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝ/ΝΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΣΑΡΑΝΤΙΑ-ΜΑΡΙΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΣΟΦΙΑ. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr --------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 12-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ. ΣΧΟΙΝΑ ΣΥΝ/ΧΟΥ ΟΣΕ - ΕΤΩΝ 68 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΙΕΡΕΥΣ) ΚΑΙ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ) ΣΧΟΙΝΑ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΘΑ ΣΧΟΙΝΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΤΑ ΑΝΕΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr ---------------