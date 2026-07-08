Πάτρα: Στο ανοικτό θεατράκι Μαρίνας απόψε "Ο Καραγκιόζης Ναυαγοσώστης"

Το Θέατρο Σκιών Αθανασίου που έχει ξαναπαίξει στην Πάτρα, παρουσιάζει απόψε Τετάρτη 8-7-2026 στις 20.00 στο ανοιχτό θέατρο Μαρίνας στην Ηρώων Πολυτεχνείου, την παράσταση "Ο Καραγκιόζης Ναυαγοσώστης".

Στην καλοκαιρινή πλαζ του θεάτρου σκιών, ο αγαπημένος και διαχρονικός, καμπούρης ήρωας αναλαμβάνει χρέη ναυαγοσώστη.

Όλα κυλάνε νερό με τον Χατζιαβάτη να ετοιμάζει τις ξαπλώστες & τις ομπρέλες θαλάσσης, όμως κάποιος κάτω από τη μύτη τους καταστρώνει ένα σχέδιο να διώξει όλο τον κόσμο από την παραλία.

Προπώληση εισιτηρίων προς 7 ευρώ στο more.com.

Στο τέλος της παράστασης θα δοθεί δώρο σε κάθε παιδί.