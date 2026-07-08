Η Ιωάννα Πηλιχού για την απόπειρα κακοποίησης από γιατρό

Σε μια τραυματική εμπειρία που βίωσε στο παρελθόν αναφέρθηκε η Ιωάννα Πηλιχού, υποστηρίζοντας ότι ένας γιατρός επιχείρησε να την κακοποιήσει, περιγράφοντας πως κατάφερε να απομακρυνθεί από τον χώρο, τρέχοντας και πηδώντας πάνω από δύο κρεβάτια.

Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στη διαδικτυακή εκπομπή Rainbow Mermaids, μιλώντας μεταξύ άλλων θεμάτων για τις αλλαγές που έχει φέρει το κίνημα MeToo και σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους εκτός της υποκριτικής, αλλά και μία προσωπική εμπειρία που είχε, όταν ήταν 18 χρονών.

Πιο αναλυτικά, η Ιωάννα Πηλιχού ισχυρίστηκε πως, όταν ένας γιατρός αποπειράθηκε να την κακοποιήσει, εκείνη αντέδρασε αξιοποιώντας τις σωματικές δεξιότητες που είχε αναπτύξει μέσα από την ενασχόλησή της με τον στίβο. Όπως είπε: «Πήγε να με κακοποιήσει γιατρός, αλλά δεν ολοκληρώθηκε. Μόλις είχα ενηλικιωθεί. Ήταν απόπειρα κακοποιητικής συμπεριφοράς. Εκεί ο στίβος με βοήθησε, γιατί πήδηξα πάνω από δύο κρεβάτια και έτρεξα και βγήκα. Παλιά νομίζω, ότι δεν τολμούσαν καν να μιλήσουν για τέτοια περιστατικά, θεωρούσες ότι ο άλλος δεν θα σε πιστέψει. Ειδικά αν ήταν κάποιος που ήταν στα φώτα και είχε "εξουσία" και δύναμη στον χώρο που κινείται, θεωρούσες ότι δεν θα σε πιστέψουν. Τώρα νομίζω ότι έχουμε πιο ευήκοα ώτα».

Στη συνέχεια, η ηθοποιός αναφέρθηκε στην εποχή που δούλευε στον χώρο της εστίασης, εξηγώντας πως δεν της άρεσε όταν εργαζόταν σε νυχτερινά μαγαζιά και το πόστο της απαιτούσε επικοινωνία με τον κόσμο: «Εννοείται ότι χρειάστηκε να κάνω κι άλλες δουλειές, νύχτα κατά βάση. Ξεκίνησα σέρβις, μετά για πολύ λίγο καιρό δούλεψα στο μπαρ που δεν μου άρεσε, γιατί έπρεπε να απαντάς στον καθένα που σου μιλάει, στη νύχτα είμαι πολύ ακοινώνητη, δεν θέλω πολλές επαφές. Οπότε, το έκανα για πολύ λίγο καιρό το συγκεκριμένο πόστο. Δούλεψα καιρό στη νύχτα, αλλά επέλεξε ένα πόστο που δεν χρειαζόταν να μιλάς σε κανέναν. Δεν ενοχλούσα και δεν ήθελαν να με ενοχλούν».

Μιλώντας σε άλλο σημείο για τον ρόλο της «Εύας» που υποδύθηκε στη σειρά Ευτυχισμένοι Μαζί, η Ιωάννα Πηλιχού είπε: «Την Εύα την έχω λατρέψει, έχει και πολλά στοιχεία από τη δική μου εφηβεία και προσωπικότητα. Ήταν φυτίλι αναμμένο. Είχα και εγώ τις έντονες μεταπτώσεις. Ενώ η Εύα είχε δυναμική προσωπικότητα, ήταν και ένα δοτικό παιδί που θα νοιαζόταν για την οικογένεια και τους φίλους της».

Όσο για το κομμάτι της προσωπικής της ζωής, η ηθοποιός δήλωσε: «Δεν είμαι ο άνθρωπος που αναζητά τη σχέση, ο σχεσάκιας. Περνάω μία χαρά μόνη μου, δεν νιώθω μισή. Έχω κάνει όμως πολύ μακροχρόνιες σχέσεις, γιατί προέκυψαν και ερωτεύτηκα τον άνθρωπο που συνάντησα. Έβλεπα κάποιον και καταλάβαινα ότι αυτός είναι ο ένας που έρχεται».