Γιώργος Μαζωνάκης: Η χαρά του Δρομοκαΐτειου ήμουν- Η αγάπη μεταξύ συγγενών μπορεί να είναι καταστροφική- ΒΙΝΤΕΟ

Για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο τον Αύγουστο του 2025 αποφάσισε να μιλήσει ο Γιώργος Μαζωνάκης, σε μία έκτακτη συνέντευξη.

Ο τραγουδιστής μίλησε στην εκπομπή «Τετ α τετ» που θα προβληθεί ολόκληρη την Κυριακή 12 Ιουλίου στις 21:00 το βράδυ και σε απόσπασμα αυτής που κυκλοφόρησε, ο ίδιος αποκάλυψε ποια ήταν η πρώτη του αντίδραση όταν εμφανίστηκαν στην πόρτα του σπιτιού του οι αστυνομικοί που τον συνόδευσαν την ψυχιατρική κλινική και τις σκέψεις που έκανε, τονίζοντας πως ενώ προσπάθησε να δει την όλη εμπειρία ως μία επίσκεψη, ήταν αρκετά δύσκολες οι μέρες του εκεί.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είπε αρχικά: «Έμαθα κιόλας να μιλάω όταν θέλω εγώ, όχι όταν θέλουν οι άλλοι» και στη συνέχεια περιέγραψε τη σκηνή με τους αστυνομικούς έξω από το σπίτι του: «Εμφανίστηκαν στην πόρτα μου δύο αστυνομικοί με πολιτικά. Πίστευα ότι δεν θα με κρατήσουν, γιατί αυτό σημαίνει ότι είσαι εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του εαυτού σου. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι πώς θα αντιμετωπίσω τον κόσμο που βρίσκεται μέσα στην κλινική. Το είδα λίγο σαν να πήγαινα επίσκεψη. Αρεκτά δύσκολο μπορώ να πω. Η χαρά του Δρομοκαΐτειου ήμουν. Κάποιος που με έβλεπε εκεί έλεγε "μια χαρά είμαστε εμείς, για να είναι και ο Μαζωνάκης εδώ, εμείς είμαστε τέλεια"», δήλωσε.