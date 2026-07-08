Εξαφάνιση Γιου Τινγκ: Το «κλειδί» της κλήσης στα κινέζικα- Τι λέει ο σύζυγός της για τις 4 εκκρεμείς δίκες

Μυστήριο συνεχίζει να καλύπτει την εξαφάνιση της Κινέζας μεταφράστριας από την Αρτέμιδα η οποία αγνοείται από τις 20 Μαΐου.

Ο σύζυγός της, Βασίλης Καραβασίλης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ αναφέρθηκε στις οικονομικές συναλλαγές που είχε η γυναίκα του αλλά και τις αντιδικίες που υπήρχαν το τελευταίο διάστημα λόγω χρημάτων που της χρωστούσαν. Επίσης, έδειξε και την κάμερα που υπάρχει στο εσωτερικό του σπιτιού και κατέγραψε τις κινήσεις της συζύγου τη μοιραία μέρα που εξαφανίστηκε. Η κάμερα, έχει καταγράψει την σύζυγό του να μιλάει στα κινέζικα στο τηλέφωνο.

Οι συγκεκριμένες πληροφορίες, σύμφωνα με τον κ. Καραβασίλη, είναι εις γνώση των Αρχών από την πρώτη στιγμή προκειμένου να αξιολογηθούν και ενδεχομένως να βοηθήσουν στην εύρεση της γιου Τινγκ.

«Αντιδικίες υπήρχαν και ήδη είχαν πάρει τη νομική οδό»

Μεγάλα ποσά, φέρεται να διαχειριζόταν η Κινέζα μεταφράστρια και τα οποία αποτελούσαν και λόγο για αντιδικία.

«Απειλή δεν είχαμε, αντιδικίες υπήρχαν και ήδη είχαν πάρει τη νομική οδό οπότε υπήρχε μια δικαστική διαδικασία. Είναι τέσσερις ανοιχτές υποθέσεις που είναι στα δικαστήρια. Οι 3 αντίδικοι είναι Έλληνες και ο ένας είναι Κινέζος» είπε ο κ. Καραβασίλης.

Αναφορικά με τα λεφτά που φέρεται να είχε δανείσει η σύζυγός του, σημείωσε πως: «Τμηματικά είχε δανείσει σημαντικά ποσά σε κάποιους. Τα λεφτά αυτά τα έχει δανείσει πριν το 2023. Εκκρεμούν από τότε. Πέρα από την υπόθεση του ενός σπιτιού, που ήταν να το αγοράσω εγώ, εγώ ήμουν ο υποψήφιος αγοραστής και έχω κάνει εγώ τη μήνυση, αφορά ένα ποσό 230 με 250 χιλιάδες ευρώ» και πρόσθεσε: «Από εκεί και πέρα, η Τινγκ είχε δανείσει στην παλιά μας δικηγόρο ύψους 20.000 ευρώ και επίσης υπάρχει ένα άτομο που είναι στις επαγγελματικές της δραστηριότητες και ασχολείται με κτηματομεσιτικά και οικοδομικές επιχειρήσεις. Αυτός είχε δώσει δύο ακάλυπτες συναλλαγματικές έναντι 60.000 ευρώ».

Οι συγκεκριμένες πληροφορίες έχουν δοθεί από την αρχή στην Αστυνομία προκειμένου «να έχουν πλήρη εικόνα».

Η κλήση στα Κινέζικα

Μέσα από την κάμερα που είναι τοποθετημένη στο εσωτερικό του σπιτιού τους στην Αρτέμιδα, προσπάθησε να βρει απαντήσεις για την εξαφάνιση της συζύγου του, ο Βασίλης Καραβασίλης. Ωστόσο, μια κλήση που έγινε την μοιραία μέρα και ήταν στην κινεζική γλώσσα και δεν μπόρεσε να καταλάβει τι έλεγε, παραδόθηκε στις Αρχές, με την ελπίδα να δώσει κάποιο έξτρα στοιχείο για τη λύση της υπόθεσης.

«Δεν είχε επαφές με την China Town»

Στην παρούσα φάση, ο Βασίλης Καραβασίλης δεν έχει κάποιο νεότερο από την έρευνα των Αρχών ενώ αναφορικά στις επαφές της συζύγου του με την κινεζική κοινότητα είπε πως: «Η σύζυγός μου γνώριζε κόσμο αλλά δεν είχε τακτική επικοινωνία με την κινεζική κοινότητα της Ελλάδας, με την περιοχή που προσδιορίζουμε ως china town στο κέντρο της Αθήνας. Μετέβαινε εκεί αλλά δεν είχε γενικά πολλές επαφές στην συγκεκριμένη περιοχή. Γενικά, δεν είχε εκκρεμότητες, δεν είχε ποτέ κάποια δύσκολη υπόθεση ή να είχε έρθει σε κόντρα με κάποιον. Γενικά, είχε ομαλές σχέσεις με όλους. Ήταν γενικά αγαπητή».

«Με ενημέρωνε για ό,τι ήταν έξω από το συνηθισμένο»

Καθημερινή έπαφη είχε ο Βασίλης Καραβασίλης με την Κινέζα σύζυγό του η οποία τον ενημέρωνε για οποιαδήποτε δραστηριότητα της ήταν έξω από τις συνηθισμένες της.

«Ό,τι ήταν υπόθεση ρουτίνας, πχ να πάει να πάρει ένα ενοίκιο ή να πάει να δείξει ένα διαμέρισμα, δεν μου τα ανέφερε συγκεκριμένα, εκτός αν ήμουν εδώ στην Ελλάδα. Όταν ήμουν στο εξωτερικό δεν κάναμε αναφορά σε αυτά τα καθημερινά. Αν υπήρχε κάτι ξεχωριστό, όπως για παράδειγμα ένα ραντεβού που έχει κάνει με ανθρώπους που δεν γνωρίζαμε, μου έχει στείλει μήνυμα με τις κάρτες αυτών που συνάντησε και το αντικείμενο της συνάντησης. Με ενημέρωνε για ό,τι ήταν έξω από το συνηθισμένο.

Με βάση αυτά που γνωρίζω δεν είχε κάτι έξω από τα συνηθισμένα» είχε χαρακτηριστικά ο κ. Καραβασίλης.

«Έχει βοηθήσει πολλούς Κινέζους να αποκτήσουν Golden Visa»

Παλιά συνεργάτιδα της Γιου Τινγκ αναφέρθηκε στη γνωριμία τους και τα ελάχιστα πράγματα τα οποία είχε μοιραστεί η 50χρονη μαζί της.

«Τη γνώρισα λόγω επαγγελματικής συνεργασίας. Πολύ εργατική γυναίκα. Ξέρει τη δουλειά. Τότε που συνεργαζόμασταν ήταν πολύ συνεργάσιμη. Γυναίκα ικανοποιημένη από τη ζωή της και τη δουλειά της. Η σχέση μας είναι καθαρά επαγγελματική οπότε δεν είχαμε συζητήσει καθόλου για την προσωπική της ζωή αλλά απ' όσο μου είχε αναφέρει, επειδή ο άντρας της είναι μηχανικός και συνέχεια ταξιδεύει, οπότε απουσιάζει συχνά. Αλλά όμως έχει πολύ καλή σχέση με την πεθερά της. Δραστηριοποιούταν στις εξυπηρετήσεις πελατών και στις διαμεσολαβήσεις για την κινεζική ικανότητα. Έχει βοηθήσει πολλούς κινέζους για να αποκτήσουν Golden Visa» ανέφερε η συνεργάτιδά της.