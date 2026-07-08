Ο «παράγοντας Τραμπ» ταράζει τις αγορές: Καταρρέουν οι μετοχές, εκτοξεύεται 5,5% το πετρέλαιο, ανεβαίνουν οι αποδόσεις ομολόγων

Η περίοδος της ευφορίας στις αγορές μετά τη συμφωνία μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, αποτελεί πλέον ανάμνηση, αφού η αναζωπύρωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, «το τέλος στην εκεχειρία με το Ιράν» του Ντόναλντ Τραμπ και οι εμπορικές απειλές προς την Ισπανία, προκαλούν εδώ και κάποιες ώρες αναταραχή στα ταμπλό των διεθνών αγορών.

Παράλληλα, οι τιμές του πετρελαίου, που είχαν σταθεροποιηθεί, πήραν ξανά την ανιούσα, με το μπρεντ να προσεγγίζει ξανά τα 80 δολάρια.

Υπενθυμίζεται, ότι το βράδυ της Τρίτης, οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν σειρά ισχυρών πληγμάτων κατά του Ιράν, σε αντίποινα για τις επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακάλεσε την άδεια που επέτρεπε στο Ιράν να εξάγει πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές.

Τη συνέχεια έδωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. «Άρρωστοι άνθρωποι», «καθάρματα», «ανάξιοι να ασχολείται κανείς μαζί τους», είναι μόνο μερικοί από τους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποίησε ο Αμερικανός Πρόεδρος για την ιρανική ηγεσία, τονίζοντας ότι η εκεχειρία τελείωσε.

Από την οργή του, δεν ξέφυγαν και οι Ισπανοί. Αφού τους χαρακτήρισε «απαίσιους εταίρους» στο ΝΑΤΟ, κατηγορώντας τους ότι «δεν συμμετέχουν, δεν πληρώνουν» και «είναι απαίσιοι άνθρωποι», ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στον Αμερικανό υπουργό Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, να διακόψει κάθε εμπορική συναλλαγή με την Ισπανία.

Ισχυρό sell off στις ευρωαγορές

Μεγάλο πλήγμα, δέχονται αυτή την ώρα οι ευρωαγορές. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά 1,58%, ο γερμανικός Dax στη Φρανκφούρτη χάνει 2,05%, ο FTSE 100 στο Λονδίνο διολισθαίνει 1,38%, ο γαλλικός CAC σημειώνει πτώση 1,96% και ο FTSE MIB στο Μιλάνο -1,34%.

Ισχυρό πλήγμα όπως ήταν αναμενόμενο δέχεται και η Μαδρίτη, λόγω των εμπορικών απειλών Τραμπ, με τον IBEX 35 να σημειώνει πτώση κοντά στο 2,5% με τη Banco Santander να υποχωρεί κατά 4,2% και την BBVA κατά 2,9%. Σημαντικές απώλειες καταγράφει και η Acerinox, η οποία διαθέτει εκτεταμένες δραστηριότητες στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη μετοχή της να χάνει 4,6%, όπως γράφει το newmoney.gr.

Απώλειες κοντά στο 3% για το ελληνικό χρηματιστήριο

Παρά τις αξιοσημείωτες αντοχές που δείχνει η ελληνική αγορά ακόμα και σε περιόδους κρίσεων, το Χρηματιστήριο Αθηνών κλυδωνίζεται από το πρωί, επηρεασμένο από το διεθνές κλίμα και ας είχε προηγηθεί ένα τετραήμερο ανοδικό σερί που έλαβε τέλος την Τρίτη.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών αυτή την ώρα, υποχωρεί κατά 2,93%, στις 2.467 μονάδες, o δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης και ο τραπεζικός δείκτης μετρούν απώλειες άνω του 3%, ενώ και ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί κατά 2,22%. ΔΕΗ, Πειραιως, Alpha Bank, Eurobank, ETE, Metlen, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΤΕ, Aktor και Allwyn είναι μόνο μερικές από τις μετοχές που δέχονται πιέσεις από 2,5% έως και 4,4%.

«Βαρύ» αναμένεται το άνοιγμα της Wall Street

Yπό τα παραπάνω και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) των αμερικανικών μετοχών καταγράφουν απότομη πτώση, με τα futures του δείκτη Dow Jones να υποχωρούν κατά 564 μονάδες ή 1,1%, τα συμβόλαια του S&P 500 σημείωναν πτώση 0,9%, ενώ τα futures του Nasdaq 100 σημειώνουν απώλειες 1,3%.

Στο κόκκινο βρέθηκαν και τα ασιατικά χρηματιστήρια, με τον Nikkei 225 να κλείνει στις 67.282,99 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 1,43%, ενώ ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ σημείωσε άνοδο 3,15%, στις 24.236,41 μονάδες. Ο Shanghai Composite ενισχύθηκε οριακά κατά 0,04%, στις 3.991,89 μονάδες, ο Sensex στην Ινδία υποχώρησε 0,51%, στις 77.784,73 μονάδες, ο KOSPI στη Νότια Κορέα κατέγραψε ισχυρές απώλειες 4,51%, στις 7.310,83 μονάδες, ενώ ο δείκτης της Σιγκαπούρης έκλεισε με κέρδη 0,90%, στις 5.390,07 μονάδες.

Ράλι για το πετρέλαιο, χάνουν έδαφος χρυσός, ασήμι, χαλκός και Bitcoin

Όπως ήταν φυσικό, δεδομένων των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, αλλά και της ανάκλησης της αμερικανικής άδειας που επέτρεπε στο Ιράν να εξάγει πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, οι τιμές του πετρελαίου «καλπάζουν» τις τελευταίες ώρες. To Βrent έχει σκαρφαλώσει στα 78 δολάρια και οδεύει προς τα 80 με άνοδο άνω του 5,5% ενώ και οι τιμές του WTI εκτινάχθηκαν κατά 5,47% ανεβαίνοντας πάνω από τα 74 δολάρια.

Οι τιμές του χρυσού ωστόσο υποχώρησαν περισσότερο από 1%, με την τιμή spot να σημειώνει πτώση 1,4%, στα 4.049,92 δολάρια ανά ουγγιά, στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 2 Ιουλίου. Τα αμερικανικά συμβόλαια χρυσού παράδοσης Αυγούστου υποχωρούσαν κατά 2,3%, στα 4.059,80 δολάρια ανά ουγγιά. Το βλέμμα στρέφεται και στις προσεχείς αποφάσεις της Fed για τα επιτόκια, με τις αγορές να αποτιμούν πλέον πιθανότητα 68% για αύξηση των επιτοκίων στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

Αν και ο χρυσός θεωρείται παραδοσιακά αντιστάθμισμα έναντι του πληθωρισμού, τα υψηλότερα επιτόκια που στοχεύουν στον περιορισμό του τείνουν να ασκούν πιέσεις στο πολύτιμο μέταλλο, καθώς δεν προσφέρει απόδοση.

Βουτιά 3,95% καταγράφει και το ασήμι στα 58,82 δολάρια, ενώ σημαντική πτώση 2,44% σημειώνει και ο χαλκός.

Πληγές μετράει και το Bitcoin, με απώλειες που ξεπερνούν το 3%, υποχωρώντας κάτω από τα 62.000 δολάρια. Αντίστοιχη πτώση σημείωσαν και άλλα σημαντικά κρυπτονομίσματα, όπως το Ether κατά 2% και το Solana κατά 4%.

Στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τεσσάρων εβδομάδων οι αποδόσεις των ομολόγων

Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι αποδόσεις των 10ετών κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, αγγίζοντας τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τεσσάρων εβδομάδων, μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, ότι η εκεχειρία με το Ιράν έχει πλέον λήξει. Οι δηλώσεις Τραμπ επιτάχυναν το κύμα ρευστοποιήσεων στα ομόλογα, το οποίο είχε ήδη ξεκινήσει εξαιτίας της νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή και της έντονης ανόδου των τιμών του πετρελαίου.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης, στο 4,581%. Η αντίστοιχη απόδοση του 10ετούς γερμανικού Bund ενισχύθηκε κατά 8 μονάδες βάσης, στο 3,068%, ενώ η απόδοση του 10ετούς βρετανικού gilt σημείωσε άλμα 13 μονάδων βάσης, φτάνοντας στο υψηλό τεσσάρων εβδομάδων του 4,957%.