Έρχεται η βροχή μετεωριτών: Πότε θα γεμίσει ο ουρανός «πεφταστέρια»

Η βροχή των μετεωριτών ή αλλιώς Περσείδων ξεκινά στα μέσα Ιουλίου και κορυφώνεται, με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο, γύρω στα μέσα Αυγούστου.

Η βροχή των Περσείδων αρχίζει συγκεκριμένα στις 17 Ιουλίου και συνεχίζεται έως τις 24 Αυγούστου. Στο διάστημα αυτό, όποιος κοιτάξει για αρκετή ώρα τον ουρανό θα δει ένα ή περισσότερα «πεφταστέρια».

Η κορύφωση

Η κορύφωση του φαινομένου γίνεται τις νύχτες της 12ης και 13ης Αυγούστου, όταν το θέαμα καθίσταται πραγματικά εντυπωσιακό.

Σύμφωνα με τη NASA, υπό ιδανικές συνθήκες παρατήρησης, η συγκεκριμένη βροχή διαττόντων μπορεί να δώσει περισσότερους από 50 έως 100 μετεωρίτες την ώρα, αριθμός πολύ μεγαλύτερος από οποιαδήποτε άλλη βροχή διαττόντων.

Ο μεγάλος αριθμός μετεωριτών, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι Περσείδες εμφανίζονται μέσα στη ζέστη του καλοκαιριού, όταν είναι εύκολο να μείνει κανείς έξω τη νύχτα, καθιστούν το φαινόμενο μία εξαιρετική ευκαιρία παρατήρησης. Οι μετεωρίτες των Περσείδων φτάνουν στη Γη χάρη στον κομήτη 109P/Swift-Tuttle, έναν αρκετά μεγάλο κομήτη, με διάμετρο περίπου 16 μίλια. Η NASA αναφέρει ότι έχει διπλάσιο μέγεθος από τον αστεροειδή που θεωρείται ότι προκάλεσε την εξαφάνιση των δεινοσαύρων.

Ο κομήτης αφήνει πίσω του ένα πλούσιο ίχνος από συντρίμμια. Κάθε χρόνο η Γη περνά μέσα από αυτό το ίχνος, και τα σωματίδια που εισέρχονται στην ατμόσφαιρά της δημιουργούν τη βροχή των Περσείδων.

Ένα από τα χαρακτηριστικά των Περσείδων είναι ότι οι μετεωρίτες τους τείνουν να είναι λαμπροί και να αφήνουν μακριές ουρές φωτός. Σύμφωνα με τον Doug Welch, ομότιμο καθηγητή Φυσικής και Αστρονομίας στο Πανεπιστήμιο McMaster, οι περισσότερες βροχές διαττόντων έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, ανάλογα με διάφορους παραμέτρους, όπως η ποσότητα και το είδος του υλικού καθώς και η γωνία σε σχέση με την κίνηση της Γης στο διάστημα.

Οι φετινές Περσείδες αναμένεται να είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακές

Η φετινή χρονιά αναμένεται να προσφέρει μερικές από τις καλύτερες συνθήκες παρατήρησης από το 2018. Πέρυσι, οι Περσείδες επηρεάστηκαν από το φεγγάρι που είχε γεμίσει τις νύχτες της κορύφωσης του φαινομένου και δεν ευνοούσε την παρατήρηση. Ακόμη κι αν κάποιος απομακρυνόταν από τις κατοικημένες περιοχές για να αποφύγει τη φωτορύπανση, το έντονο φως της Σελήνης έκανε δύσκολη την παρατήρηση των μικρότερων και πιο αχνών μετεωριτών.

Φέτος, δεν θα υπάρχει αυτό το πρόβλημα γιατί η νέα Σελήνη του Αυγούστου πέφτει στις 12 Αυγούστου, δηλαδή την πρώτη νύχτα της κορύφωσης του φαινομένου. Πρόκειται για εξαιρετικά ευχάριστη είδηση για όσους θέλουν να απολαύσουν το θέαμα. Η τελευταία φορά που νέα Σελήνη και Περσείδες συνέπεσαν χρονικά ήταν στις 11 Αυγούστου 2018.

Ανεξάρτητα πάντως από τη φάση της Σελήνης, μία από τις σημαντικότερες συμβουλές για την καλύτερη παρατήρηση μιας βροχής διαττόντων είναι η απομάκρυνση από την πόλη και τα προάστια. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η φωτεινότητα του ουρανού από το περιβάλλον και οι μετεωρίτες γίνονται πιο εύκολα ορατοί.

Πώς θα δείτε τις Περσείδες

Όλες οι βροχές διαττόντων παίρνουν το όνομά τους από το ακτινοβόλο σημείο τους, δηλαδή το σημείο του ουρανού από το οποίο φαίνεται να προέρχονται οι μετεωρίτες. Η ονομασία «Περσείδες» προέρχεται από τον αστερισμό του Περσέα. Αν εντοπίσετε τον αστερισμό του Περσέα, από εκεί φαίνεται ότι ξεκινούν οι μετεωρίτες των Περσείδων.

Ο Περσέας εμφανίζεται τη νύχτα της 12ης προς 13η Αυγούστου στον βόρειο ορίζοντα. Μετά τα μεσάνυχτα ανεβαίνει στον βορειοανατολικό ουρανό και περίπου στις 3:00 τα ξημερώματα, ώρα ανατολικής ακτής των ΗΠΑ, βρίσκεται στον ανατολικό ουρανό. Στη συνέχεια συνεχίζει να ανεβαίνει μέχρι την ανατολή του ηλίου. Για όσους δυσκολεύονται να τον εντοπίσουν, η εφαρμογή Stellarium, διαθέσιμη δωρεάν για Android και iOS, καθώς και η αντίστοιχη δωρεάν ιστοσελίδα, μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό του.

Ο Περσέας είναι ορατός καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας και τις δύο νύχτες της κορύφωσης, όμως γίνεται πιο ευδιάκριτος όσο προχωρά η νύχτα και ανεβαίνει ψηλότερα στον ουρανό. Η καλύτερη ώρα για παρατήρηση είναι τις πρωινές ώρες πριν από την ανατολή, όταν ο Περσέας βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο του νυχτερινού ουρανού.