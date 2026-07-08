Οικονομικό Επιμελητήριο Δυτ. Ελλάδα: Αίτημα παράτασης έως 31 Ιουλίου για τις φορολογικές δηλώσεις

Έντονη ανησυχία επιχειρηματιών, ιδιωτών και λογιστών-φοροτεχνικών, λόγω σοβαρών και επαναλαμβανόμενων τεχνικών προβλημάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής φορολογικών δηλώσεων, μεταφέρει με επιστολή του προς τον Υπουργό Οικονομικών και τον Διοικητή της ΑΑΔΕ το 10ο Περιφερειακό Τμήμα Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.).

Συγκερκιμένα, στην επιστολή του, αναφέρει: "Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Αξιότιμε κύριε Διοικητά, Το 10ο Περιφερειακό Τμήμα Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) εκφράζοντας τα μέλη λογιστές- φοροτεχνικούς αλλά και το σύνολο των φορολογούμενων, παρεμβαίνει με την παρούσα επιστολή προκειμένου να σας μεταφέρει την έντονη ανησυχία επιχειρηματιών, ιδιωτών αλλά και την ασφυκτική πίεση που δέχεται ο κλάδος λογιστών-φοροτεχνικών.

Το ηλεκτρονικό σύστημα λειτούργησε σε πολύ καλά επίπεδα συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια κατά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων όμως το τελευταίο διάστημα εμφανίζει σοβαρά και επαναλαμβανόμενα τεχνικά προβλήματα τα οποία καθυστερούν την υποβολή δηλώσεων.

1. Καθυστερήσεις σε Mydata στις τακτοποιητικές εγγραφές.

2. Καθυστερήσεις στην ενημέρωση των διανομών κερδών.

3. Μη ανάρτηση σημειωμάτων Claw Back και Rebate. Η συγκεκριμένη εκκρεμότητα δεν επιτρέπει την ορθή αποτύπωση των σχετικών οικονομικών.

4. Δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις στο έντυπο Ν δήλωσης φορολογίας νομικών προσώπων. Θεωρούμε ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και με την συνεχόμενη συμβολή των λογιστών-φοροτεχνικών όλα τα χρόνια. Ελπίζουμε στο μέλλον με την ακόμα πιο ολοκληρωμένη ψηφιοποίηση των εργασιών και την έναρξη του συστήματος υποβολής από 1η Μαρτίου να μην χρειαστεί επιπλέον χρόνος για την ορθή υποβολή.

Αιτούμαστε παράταση έως 31 Ιουλίου 2026 επισημαίνοντας και αναλογιζόμενοι ότι δεν επιφέρει δημοσιονομικό κόστος διότι η πληρωμή της 1ης δόσης παραμένει η συγκεκριμένη ημερομηνία. Επιπλέον θεωρούμε δίκαιο αίτημα των μελών μας την άμεση ανακοίνωση της παράτασης για να ολοκληρωθούν οι εργασίες ορθά και χωρίς πίεση ψυχολογική η οποία εξαντλεί τους λογιστές-φοροτεχνικούς και πολλές φορές υποβαθμίζει την ποιότητα των εργασιών. Πάντα με γνώμονα τον σεβασμό στον άνθρωπο και επιστήμονα.

Ευελπιστώντας στην άμεση ανταπόκρισή σας, μακριά από πρακτικές της τελευταίας στιγμής, είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συνεργασία".