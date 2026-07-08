Σε αγωνία 46.000 δικαιούχοι του προγράμματος κατά της παχυσαρκίας- Στον «αέρα» η συνέχεια της θεραπείας τους

Με έντονη ανησυχία βλέπουν τις εξελίξεις περίπου 46.000 δικαιούχοι του δωρεάν προγράμματος αντιμετώπισης της παχυσαρκίας, καθώς για δεύτερη συνεχή εβδομάδα παραμένουν σε καθεστώς αβεβαιότητας για το αν και πότε θα συνεχιστεί η θεραπεία τους.

Η δράση έληξε τυπικά στα τέλη Ιουνίου, χωρίς όμως να έχουν ολοκληρωθεί οι υπηρεσίες που προβλέπονταν για τους συμμετέχοντες, αφήνοντας χιλιάδες ανθρώπους στη «μέση» μιας διαδικασίας που τους αφορά άμεσα, τόσο σε επίπεδο υγείας όσο και οικονομικά.

Το υπουργείο Υγείας αναζητά διέξοδο μέσω έκτακτης ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, με στόχο μια δίμηνη παράταση του προγράμματος, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει καμία οριστική απάντηση. Το άγχος στην Αριστοτέλους είναι εμφανές, καθώς στελέχη του υπουργείου παραδέχονται πως, αν η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής -που αναμένεται τις επόμενες ημέρες- είναι αρνητική, οι δικαιούχοι ενός προγράμματος που μέχρι σήμερα ήταν δωρεάν, θα βρεθούν αντιμέτωποι με ένα ιδιαίτερα δύσκολο δίλημμα: είτε να πληρώσουν οι ίδιοι από την τσέπη τους το κόστος της θεραπείας για τους επόμενους δύο μήνες, είτε να τη διακόψουν, ρισκάροντας να χάσουν όσα έχουν ήδη κερδίσει.

Η ανησυχία μεγαλώνει ακόμη περισσότερο αν αναλογιστεί κανείς ότι, παρά τη δέσμευση της κυβέρνησης πως το πρόγραμμα θα επανεκκινήσει τον Σεπτέμβριο με εθνικούς πόρους -εφόσον δεν σημειωθούν νέες καθυστερήσεις- το διάστημα Ιουλίου-Αυγούστου παραμένει, μέχρι στιγμής, εντελώς αδιευκρίνιστο.

Το χειρότερο, ίσως, είναι ότι το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό κενό δεν προέκυψε απρόοπτα, αλλά ήταν, ουσιαστικά, προδιαγεγραμμένο: ενώ το πρόγραμμα επρόκειτο να ξεκινήσει τον περασμένο Σεπτέμβριο, τελικά «άναψε πράσινο φως» τον Δεκέμβριο -παρότι ήταν εκ των προτέρων γνωστό πως στα τέλη Ιουνίου θα έληγε η χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης, υπό την ομπρέλα του οποίου λειτουργούσαν όλες οι δράσεις «Προλαμβάνω».

Μια καθυστέρηση σχεδιασμού, δηλαδή, που σήμερα καλούνται να «πληρώσουν» -κυριολεκτικά- χιλιάδες πολίτες.