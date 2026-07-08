Τουρισμός για Όλους: Νέες πληροφορίες για τις αιτήσεις την υψηλή και τη χαμηλή περίοδο - Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

Στον «αέρα» θα βγει το επόμενο διάστημα το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, στο πλαίσιο του οποίου θα χορηγηθούν vouchers (άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα) για φθηνές καλοκαιρινές και χειμερινές διακοπές από 200 έως και 600 ευρώ στους δικαιούχους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikonomia.gr, η πλατφόρμα για τις αιτήσεις του προγράμματος προβλέπεται να ανοίξει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου 2026, με βάση τον άτυπο προγραμματισμό. Φαίνεται πως η επικρατέστερη ημερομηνία είναι η 7η Αυγούστου.

Ωστόσο άλλη αρμόδια πηγή επισημαίνει πως, υπάρχει ένα μικρό ενδεχόμενο η εν λόγω πλατφόρμα να τεθεί σε λειτουργία λίγο αργότερα και συγκεκριμένα μέχρι τα μέσα Αυγούστου,καθώς εκκρεμεί η διαδικασία για την ολοκλήρωση των διαγωνισμών για αναδόχους αναφορικά με τους τεχνικούς συμβούλους, τη λειτουργία της πλατφόρμας του προγράμματος, το help desk αλλά και ένα συμφωνητικό με τη ΔΥΠΑ για παροχές που αφορούν στους δικαιούχους του περσινού Κοινωνικού Τουρισμού, προκειμένου το αρμόδιο υπουργείο να ενημερωθεί για το ποιοι έχουν πληρωθεί και να εξαιρεθούν από την κλήρωση του Τουρισμός για Όλους 2026-2027.

Η ίδια πηγή αναφέρει πως θα υπάρξει ένα help desk (τηλεφωνικό κέντρο, ένα κανονικό τηλεφωνικό νούμερο) για το πρόγραμμα, το οποίο θα λειτουργεί συγκεκριμένες ώρες και στο οποίο θα μπορούν να απευθυνθούν οι πολίτες για να λαμβάνουν απαντήσεις από τους υπαλλήλους σε ερωτήματα που θα αφορούν το Τουρισμός για Όλους 2026-2027 , όπως για τις αιτήσεις, την προσκόμιση των δικαιολογητικών, επίλυση προβλημάτων κλπ.

Τα χαρακτηριστικά του προγράμματος

Τα σημαντικά στοιχεία του Τουρισμός για Όλους 2026-2027 είναι τα εξής:

Οι περίοδοι

Το πρόγραμμα έχει διετή διάρκεια (2026-2027) και διακρίνεται σε δύο περιόδους, σε υψηλή και σε χαμηλή. Ειδικότερα:

Α. Για το 2026

Η πρώτη υψηλή περίοδος του προγράμματος, σύμφωνα με πληροφορίες του enikonomia.gr αναμένεται να είναι από τέλη Αυγούστου 2026 έως τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους.

Η χαμηλή περίοδος του προγράμματος είναι από τον Οκτώβρη του 2026 έως τον Απρίλιο του 2027.

Β. Για το 2027

Οι δικαιούχοι της δεύτερης φάσης του Τουρισμός για Όλους 2026-2027 θα επιλεγούν από τη δεξαμενή του προγράμματος, δηλαδή από εκείνους που δεν θα επιλεγούν από την πρώτη κλήρωση. Kαι η επιλογή θα αφορά:

την υψηλή περίοδο, που είναι από Μάιο 2027 έως και Σεπτέμβριο 2027.

την χαμηλή περίοδο. Αυτή θα αρχίσει τον Οκτώβρη 2027 και ενδέχεται να διαρκέσει έως τον Δεκέμβριο του 2027.

Αξίζει να σημειωθεί πως, ένα σημαντικό καινοτόμο στοιχείο του προγράμματος είναι πως θα γίνει μόνο μια κλήρωση και ότι δεν θα υπάρξει δεύτερη.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι

Δυνητικοί δικαιούχοι του Τουρισμός για Όλους 2026-2027 είναι ενήλικα φυσικά πρόσωπα, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, έχουν υποβάλει οριστική Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος φυσικών προσώπων μέχρι την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων φορολογικού έτους 2024 και που πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια:

Τα ποσά

Τα ποσά των voucher του προγράμματος διαμορφώνονται από 200 ευρώ έως και 600 ευρώ ανάλογα την περίοδο του ταξιδιού που θα επιλέξει ο δικαιούχος αλλά και την κατηγορία στην οποία θα κατατάσσεται. Ειδικότερα:

Α. Υψηλή περίοδος (Μαΐου-Σεπτεμβρίου)

Το voucher ανέρχεται στα 200 ευρώ για τους γενικούς δικαιούχους (φυσικά πρόσωπα)

Στα 300 ευρώ διαμορφώνεται το voucher για:

-άγαμα άτομα ή άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση χηρείας με προστατευόμενα τέκνα, βάσει της εκκαθαρισμένης κατά την υποβολή της αίτησης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων 2024.

– έγγαμα άτομα ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με 3 προστατευόμενα τέκνα και άνω, βάσει της εκκαθαρισμένης κατά την υποβολή της αίτησης κοινής ή χωριστής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων 2024.

– συνταξιούχους όλων των ταμείων με οριστική απόφαση απονομής σύνταξης λόγω γήρατος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Για τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και τις οικογένειες με τέκνα ΑμεΑ, το ποσό του voucher είναι στα 400 ευρώ.

Οι κληρωθέντες δικαιούχοι όλων των κατηγοριών, με 4 και περισσότερα προστατευόμενα τέκνα, θα λάβουν πρόσθετη επιδότηση ύψους 50 ευρώ ανά τέκνο από το τέταρτο τέκνο και άνω.

Β. Χαμηλή περίοδος (Οκτωβρίου – Απριλίου)

Το voucher για τους γενικούς δικαιούχους (φυσικά πρόσωπα) ανέρχεται στα 300 ευρώ.

Voucher ύψους 400 ευρώ δίνεται σε φυσικά πρόσωπα:

-Άγαμα ή που βρίσκονται σε κατάσταση χηρείας με προστατευόμενα τέκνα, βάσει τελευταίας εκκαθαρισμένης κατά την υποβολή της αίτησης Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2024.

-Έγγαμα ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τρία προστατευόμενα τέκνα και άνω, βάσει τελευταίας εκκαθαρισμένης κατά την υποβολή της αίτησης κοινής ή χωριστής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων 2024.

-Σημειώνεται ότι η επίκληση της ύπαρξης του ανωτέρω αριθμού τέκνων για τη λήψη της επαυξημένης ενίσχυσης είναι δυνατή άπαξ, – συνταξιούχους όλων των Ταμείων με οριστική απόφαση απονομής σύνταξης λόγω γήρατος έως 31 Δεκεμβρίου 2025.

–Στα 600 ευρώ θα διαμορφωθεί το voucher για άτομα με αναπηρία, με ισχύουσα απόφαση συνολικού ποσοστού αναπηρίας από 67% και άνω κατά την υποβολή της αιτήσεως και για κληρωθέντες δικαιούχους με τέκνα άτομα με αναπηρία με ισχύουσα απόφαση συνολικού ποσοστού αναπηρίας από 67% και άνω κατά την υποβολή της αιτήσεως.

Οι κληρωθέντες δικαιούχοι όλων των κατηγοριών, με 4 και περισσότερα προστατευόμενα τέκνα, θα λάβουν πρόσθετη επιδότηση ύψους 50 ευρώ ανά τέκνο από το τέταρτο τέκνο και άνω.

Οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει πρώτα να εγγραφούν στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ),να δηλώσουν τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους, το e-mail και να επιλέξουν την επικοινωνία με τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης.

Η υποβολή αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα θα γίνεται είτε στο vouchers.gov.gr με τη χρήση των κωδικών του TaxisNet είτε στο ΚΕΠ (αυτοπροσώπως /με εξουσιοδότηση εκπροσώπου του δικαιούχου).

Όσοι λοιπόν επιλέξουν το πρώτο τρόπο θα πρέπει να κάνουν τις παρακάτω ενέργειες. Αναλυτικά, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει: