Λόγγος: Τα νέα στοιχεία αποδυναμώνουν το σενάριο εμπλοκής του Ιταλού

Νέα δεδομένα φέρνουν μεγάλη ανατροπή στην υπόθεση του διπλού φονικού στο Αίγιο. Οι αστυνομικές Αρχές φαίνεται να οδηγούνται στο συμπέρασμα ότι η 54χρονη γυναίκα σκότωσε τον 26χρονο γιο της και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Ως προς το πώς η γυναίκα υπέστη θανάσιμο τραυματισμό, ενώ έφερε πάνω από 20 μαχαιριές, οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα περισσότερα τραύματα ήταν επιφανειακά, με ένα μόνο -στην καρδιά ή στον πνεύμονα- να χαρακτηρίζεται θανατηφόρο. Στοιχείο που φέρεται να ενισχύει το συγκεκριμένο σενάριο είναι το γεγονός ότι η γυναίκα ήταν δεξιόχειρας, ενώ όλα τα τραύματα στο σώμα της -συμπεριλαμβανομένου του θανατηφόρου, στην αριστερή πλευρά- έχουν φορά από δεξιά προς τα αριστερά. Παράλληλα, τα τραύματα στα χέρια της, τα οποία αρχικά είχαν εκτιμηθεί ως αμυντικά, εξετάζεται πλέον το ενδεχόμενο να αποτελούν απόπειρα αυτοτραυματισμού.

Στοιχείο της έρευνας αποτελεί, επίσης, το γεγονός ότι ο 26χρονος εντοπίστηκε στο κρεβάτι, με τη σορό του σκεπασμένη με κουβέρτα -κάτι που, κατά την εκτίμηση ειδικών, παραπέμπει σε στενή σχέση μεταξύ θύματος και θύτη και σε ενέργεια φροντίδας προς τον νεκρό. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει εντοπιστεί αποτύπωμα της 54χρονης στην ντουλάπα δεύτερης κρεβατοκάμαρας, γεγονός που οδηγεί στην εκτίμηση πως, αφού θανάτωσε τον γιο της, μετέβη στο διπλανό δωμάτιο για να πάρει την κουβέρτα με την οποία σκέπασε τη σορό.

Υπενθυμίζεται πως η 54χρονη αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, ενώ ο 26χρονος είχε επιστρέψει από το Βερολίνο προκειμένου να την πείσει να δεχθεί ψυχιατρική βοήθεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, της είχε προταθεί να νοσηλευτεί στην Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, κάτι που η ίδια είχε αρνηθεί, με τον σύντροφό της, 65χρονο Ιταλό υπήκοο, να έχει ενημερώσει σχετικά τον 26χρονο για τη δυσκολία της κατάστασης.

Αναφορικά με τον ρόλο του Ιταλού, ο οποίος έχει κατηγορηθεί στο πλαίσιο της έρευνας, πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν έχουν εντοπιστεί στα ρούχα του ίχνη αίματος, γενετικό υλικό, αποτυπώματα ή ίχνη πυρίτιδας. Αντίθετα, κάτω από τα νύχια της 54χρονης εντοπίστηκε αποκλειστικά γενετικό υλικό του γιου της. Παράλληλα, στο όπλο με το οποίο φέρεται να δέχθηκε πυροβολισμό ο 26χρονος εντοπίστηκε, εκτός από DNA της μητέρας και του ίδιου του θύματος, και γενετικό υλικό τρίτου, μέχρι στιγμής αγνώστων στοιχείων προσώπου, το οποίο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν φέρεται να ταυτίζεται με τον Ιταλό υπήκοο. Το ενδεχόμενο εμπλοκής του τελευταίου στα γεγονότα εξηγείται, σύμφωνα με την έρευνα, από το γεγονός ότι φέρεται να τελούσε υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών και υπνωτικών χαπιών κατά τον χρόνο του συμβάντος, κάτι που φέρεται να επιβεβαιώνεται και από τις τοξικολογικές εξετάσεις που έχουν διενεργηθεί.

Υπογραμμίζεται ότι πρόκειται για στοιχεία της μέχρι στιγμής έρευνας και ότι η τελική εκτίμηση για την εξέλιξη της υπόθεσης εναπόκειται στις αρμόδιες δικαστικές και ανακριτικές Αρχές.