Τα airbnb στo στόχαστρο της ΑΑΔΕ: 1.500 έλεγχοι σε πρώτη φάση, πρόστιμα έως 20.000 ευρώ

Έλεγχοι σε 1.500 ακίνητα τύπου airbnb ξεκινούν μέσω του υπουργείου Τουρισμού, που ενεργοποιεί το νέο θεσμικό πλαίσιο που θεσπίστηκε για την εποπτεία της αγοράς ως προς τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, τύπου airbnb.

Μέσω του υπουργείου Τουρισμού, οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού(ΠΥΤ) καλούνται να προχωρήσουν σε διοικητικούς ελέγχους στα πρώτα 1.500 ακίνητα, που έχουν επιλεχθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προκειμένου να ελεγχθούν για τις δράσεις του στον τομέα της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Το υπουργείο Τουρισμού έχει ήδη αποστείλει χιλιάδες ενημερωτικά e-mail σε ιδιοκτήτες προκειμένου να ελέγξει εάν τηρούν τις προδιαγραφές λειτουργίας των ακινήτων τους και τις υποχρεώσεις τους έναντι των πελατών τους που έχει θεσπίσει η Πολιτεία.

Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες

Όσοι κάτοχοι ακινήτων δεν πληρούν τις προδιαγραφές ή αρνηθούν τον έλεγχο από υπαλλήλους των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού ή από μικτά κλιμάκια με συμμετοχή ελεγκτών της ΑΑΔΕ, κινδυνεύουν με πρόστιμα που ξεκινούν από 5.000 ευρώ και έως τις 20.000 ευρώ σε περίπτωση υποτροπής.

Η επιστολή που λαμβάνουν, μέσω e-mail , από το υπουργείο Τουρισμού οι κάτοχοι των εκμισθούμενων ακινήτων, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Αγαπητή κυρία / Αγαπητέ κύριε, δεδομένου ότι διαθέτετε ενεργούς ΑΜΑ στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης της ΑΑΔΕ, σας ενημερώνουμε για τις νέες προδιαγραφές που ισχύουν για τα ακίνητά σας», αναφέρει το υπουργείο Τουρισμού, προειδοποιώντας ότι οι έλεγχοι για αυτοψία στο ακίνητό τους ξεκινούν άμεσα.

Οι ιδιοκτήτες ή οι διαχειριστές θα ειδοποιούνται ηλεκτρονικά τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τον έλεγχο και θα καλούνται να έχουν στείλει όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου. Αν ο φάκελος είναι πλήρης και δεν προκύπτουν ενδείξεις παραβάσεων, ο έλεγχος θα ολοκληρώνεται διοικητικά, αλλά σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις ή ασάφειες, τότε θα ακολουθεί επιτόπια αυτοψία, ύστερα από ειδική έγγραφη εντολή, με τους ελεγκτές να φέρουν υπηρεσιακή ταυτότητα και τα στοιχεία του ακινήτου που ελέγχεται.

Οι προϋποθέσεις για το ακίνητο

Οι πρώτοι 1.500 έλεγχοι αποτελούν την πιλοτική εφαρμογή του νέου συστήματος εποπτείας, το οποίο το υπουργείο Τουρισμού σχεδιάζει να επεκτείνει σταδιακά σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό ακινήτων που δραστηριοποιούνται στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Στόχος είναι να ελεγχθεί αν τα καταλύματα λειτουργούν με τις ίδιες ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας, ενώ την ίδια στιγμή επιχειρείται να γίνει τακτοποίηση σε μια αγορά που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολύ δημοφιλής στην Ελλάδα.

Οι προϋποθέσεις λειτουργίας και ασφάλειας ενός ακινήτου τύπου airbnb, προβλέπουν τα εξής: