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Η Σίσσυ Χρηστίδου στην θέση της Φαίης Σκορδά στο MEGA

Η Σίσσυ Χρηστίδου στην θέση της Φαίης Σκ...

Η εξέλιξη αυτή βάζει οριστικό τέλος στα σενάρια των προηγούμενων εβδομάδων

Σε μια στρατηγική κίνηση για τη νέα τηλεοπτική περίοδο προχωρά η διοίκηση του MEGA, αναδιαμορφώνοντας πλήρως την πρωινή καθημερινή του ζώνη.

Σύμφωνα πληροφορίες του ereportaz, η Σίσσυ Χρηστίδου μετακινείται οριστικά από το Σαββατοκύριακο στο καθημερινό πρόγραμμα του σταθμού, αναλαμβάνοντας το slot 10:00 με 13:00.
Η εξέλιξη αυτή βάζει οριστικό τέλος στα σενάρια των προηγούμενων εβδομάδων, τα οποία ήθελαν τη συγκεκριμένη ζώνη – μετά τη λήξη της συνεργασίας του σταθμού με τη Φαίη Σκορδά – να μετατρέπεται σε αμιγώς ενημερωτική.

Με δεδομένο ότι η επόμενη σεζόν έχει και εκλογικό «άρωμα», η διοίκηση του MEGA έκρινε ότι η Σίσσυ Χρηστίδου με τους συνεργάτες της θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στην πολιτική και κοινωνική ειδησεογραφία, αλλά και με αρκετό μέρος ψυχαγωγίας στην καθημερινή εκπομπή.

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#tags Σίσσυ Χρηστίδου Mega
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