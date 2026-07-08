Νέες ειδικότητες πειραματικής ΣΑΕΚ Πάτρας 2026- 2027 μέσω παράλληλου μηχανογραφικού

Η Δημόσια Πειραματική ΣΑΕΚ Πάτρας ανακοινώνει ότι για το Χειμερινό Εξάμηνο Κατάρτισης 2026 Β εγκρίθηκαν και εντάχθηκαν στο Παράλληλο Μηχανογραφικό, οι παρακάτω ειδικότητες υψηλής ζήτησης, οι οποίες ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας και προσφέρουν σημαντικές επαγγελματικές προοπτικές στους υποψήφιους καταρτιζόμενους:

Βοηθός Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας

Βοηθός Φυσικοθεραπευτή

Στέλεχος Μονάδων Φιλοξενίας

Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Τεχνικός Υπολογιστικών Συστημάτων

Δικαίωμα υποβολής Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου για εισαγωγή στις Δημόσιες ΣΑΕΚ έχουν:

• οι τελειόφοιτοι Λυκείου της σχολικής χρονιάς 2025–2026 και

• όλοι οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026.

Η εισαγωγή στις Δημόσιες ΣΑΕΚ πραγματοποιείται με βάση τον βαθμό του απολυτηρίου Λυκείου. Σε περίπτωση επιτυχίας τόσο σε ΑΕΙ όσο και σε ΣΑΕΚ, οι επιτυχόντες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τη δομή εκπαίδευσης στην οποία επιθυμούν να φοιτήσουν.

Η υποβολή του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου πραγματοποιείται ηλεκτρονικά έως και την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026 και ώρα 24:00, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας:

https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr

Όσοι ενδιαφερόμενοι δεν συμμετάσχουν στη διαδικασία του Παράλληλου Μηχανογραφικού θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής τον Σεπτέμβριο του 2026 μέσω της πλατφόρμας: https://diek.it.minedu.gov.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία της Δημόσιας Πειραματικής ΣΑΕΚ Πάτρας στο τηλέφωνο 2610 311800, κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, από 10:00 έως 13:00.