Σία Αναγνωστοπούλου: Η ασφάλεια των πολιτών στα Καμίνια «όμηρος» μιας απόφασης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Με επίκαιρη ερώτησή της προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, η βουλευτής Αχαΐας της Νέας Αριστεράς, Σία Αναγνωστοπούλου, έθεσε το ζήτημα της οδικής ασφάλειας στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών-Πύργου, από τα Καμίνια έως την Κάτω Αχαΐα, καταγγέλλοντας ότι η ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Πατρών-Πύργου, αντί να ανακουφίσει την περιοχή, τη μετέτρεψε σε καθημερινό εφιάλτη για τους κατοίκους.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή της, αναφέρει: "Η ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Πατρών – Πύργου, αντί για ανακούφιση, μετέτρεψε την Παλαιά Εθνική Οδό σε καθημερινό εφιάλτη. Στην επίκαιρη ερώτηση που συζητήθηκε σήμερα στη Βουλή, έφερα την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προ των ευθυνών της για την άκρως επικίνδυνη κατάσταση που βιώνουν οι κάτοικοι από τα Καμίνια έως την Κάτω Αχαΐα. Εξαιτίας των υψηλών διοδίων του νέου άξονα, δεκάδες βαρέα οχήματα εκτρέπονται καθημερινά μέσα στον οικιστικό ιστό, προκαλώντας αύξηση της κίνησης πάνω από 60% σε έναν δρόμο στενό, χωρίς πεζοδρόμια, δίπλα στην εκκλησία και το σχολείο, σπίτια και καταστήματα.

Η απάντηση του Υφυπουργού στη Βουλή χαρακτηρίστηκε από υπεκφυγές και προσπάθεια μετάθεσης των ευθυνών. Παρά την έκδηλη ανησυχία της τοπικής κοινωνίας, ο ίδιος επιχείρησε να μετριάσει τη σοβαρότητα της κατάστασης, ενώ απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο μείωσης της τιμής των διοδίων, επικαλούμενος τη βιωσιμότητα του "χρηματοδοτικού μοντέλου" της σύμβασης παραχώρησης. Γίνεται σαφές ότι για την κυβέρνηση οι οικονομικοί δείκτες προηγούνται της οδικής ασφάλειας. Μπορεί ο Υφυπουργός να αναγκάστηκε να ανακοινώσει ότι η Υπουργική Απόφαση για την απαγόρευση των φορτηγών βρίσκεται επιτέλους προς έκδοση στο Εθνικό Τυπογραφείο, ωστόσο έσπευσε αμέσως να μετακυλίσει την ευθύνη για την εφαρμογή και τη συντήρηση του οδικού δικτύου στην Περιφέρεια.

Δεν θα ανεχθούμε ούτε τις υπεκφυγές του Υπουργείου, ούτε την ολιγωρία μηνών που άφησε την περιοχή απροστάτευτη. Αν συμβεί το παραμικρό ατύχημα, η ευθύνη θα βαρύνει αποκλειστικά την κυβέρνηση. Απαιτούμε την άμεση δημοσίευση του ΦΕΚ, την τοποθέτηση της σήμανσης απαγόρευσης, αυστηρούς ελέγχους και την αποκατάσταση του οδοστρώματος . Η ασφάλεια και η αξιοπρέπεια των πολιτών της Αχαΐας είναι αδιαπραγμάτευτες".