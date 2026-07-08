Αποφυλάκιση Τζέιμς Δαλαμάγκα: Θα εκδοθεί τελικά στην Αυστραλία;

Μέχρι τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εφετών Πάτρας, το οποίο θα αποφασίσει για την έκδοσή του ή όχι στην Αυστραλία, θα παραμείνει ελεύθερος ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, όπως προκύπτει από την αποδοχή του αιτήματος άρσης του καθεστώτος κράτησής του.

Ο 56χρονος, που κατηγορείται από τις αυστραλιανές Αρχές για τη δολοφονία ομογενούς, θα αφεθεί ελεύθερος από τις φυλακές Αγίου Στεφάνου, όπου κρατείται, υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της υποχρέωσής του να παρουσιάζεται κάθε 15 ημέρες στο αστυνομικό τμήμα.

Ο 56χρονος Ελληνοαυστραλός είχε χαρακτηριστεί επί σειρά ετών ως ένας από τους πλέον καταζητούμενους της Αυστραλίας, για τη φερόμενη εμπλοκή του στη δολοφονία του ομογενή Γιώργου Γιαννόπουλου, η οποία είχε σημειωθεί το 1999 στο Σίδνεϊ.