Συλλυπητήρια ΕΣΗΕΠΗΝ και ΤΕΑΣ στον Στέφανο Πολίτη, για την απώλεια της μητέρας του

Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του

Τα Διοικητικά Συμβούλια της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου Ηπείρου Νήσων και του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Συντακτών της ΕΣΗΕΠΗΝ, εκφράζουν θερμά συλλυπητήρια στον αγαπητό συνάδελφο, τακτικό μέλος της Ένωσης Συντακτών και του Ταμείου, Στέφανο Πολίτη για το θάνατο της μητέρας του Αρετής

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