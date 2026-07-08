Το πανόραμα των νοκ- άουτ αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026

Το κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού του πλανήτη μπαίνει στην τελική ευθεία
Συμπληρώθηκε το "παζλ" των προημιτελικών του Μουντιάλ και πλέον οκτώ ομάδες θα μπουν στη μάχη του βαρύτιμου τροπαίου, ο κάτοχος του οποίου θα κριθεί στον μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου στη Νέα Υόρκη.
Το κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού του πλανήτη μπαίνει στην τελική ευθεία, καθώς ολοκληρώθηκε η φάση των “16” και οι μισές ομάδες συνεχίζουν το ταξίδι τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.
ΦΑΣΗ ΤΩΝ “32”
28/06 22:00 Λος Άντζελες : Νότια Αφρική – Καναδάς 0-1
29/06 20:00 Χιούστον : Βραζιλία – Ιαπωνία 2-1
29/06 23:30 Βοστώνη : Γερμανία – Παραγουάη 1-1 (3-4 στα πέναλτι)
30/06 04:00 Μοντερέι : Ολλανδία – Μαρόκο 1-1 (2-3 στα πέναλτι)
30/06 20:00 Ντάλας : Ακ.Ελεφαντοστού – Νορβηγία 1-2
01/07 00:00 Νιου Τζέρσεϊ : Γαλλία – Σουηδία 3-0
01/07 05:00 Μέξικο Σίτι : Μεξικό – Ισημερινός 2-0
01/07 19:00 Ατλάντα : Αγγλία – Λ.Δ. Κονγκό 2-1
01/07 23:00 Σιάτλ : Βέλγιο – Σενεγάλη 3-2 (παρ. κ.δ. 2-2)
02/07 03:00 Σαν Φρανσίσκο : ΗΠΑ – Βοσνία 2-0
02/07 22:00 Λος Άντζελες : Ισπανία – Αυστρία 3-0
03/07 02:00 Τορόντο : Πορτογαλία – Κροατία 2-1
03/07 06:00 Βανκούβερ : Ελβετία – Αλγερία 2-0
03/07 21:00 Ντάλας : Αυστραλία – Αίγυπτος 1-1 (2-4 στα πέναλτι)
04/07 01:00 Μαϊάμι : Αργεντινή – Πρασ. Ακρωτήρι 3-2 παρ. (1-1 κ.δ.)
04/07 04:30 Κάνσας Σίτι : Κολομβία – Γκάνα 1-0
ΦΑΣΗ ΤΩΝ “16”
(1) 04/07 20:00 Χιούστον : Καναδάς – Μαρόκο 0-3
(2) 05/07 00:00 Φιλαδέλφεια : Παραγουάη – Γαλλία 0-1
(3) 05/07 23:00 Νιου Τζέρσεϊ : Βραζιλία – Νορβηγία 1-2
(4) 06/07 03:00 Μέξικο Σίτι : Μεξικό – Αγγλία 2-3
(5) 06/07 22:00 Ντάλας : Πορτογαλία – Ισπανία 0-1
(6) 07/07 03:00 Σιάτλ : ΗΠΑ – Βέλγιο 1-4
(7) 07/07 19:00 Ατλάντα : Αργεντινή – Αίγυπτος 3-2
(8) 07/07 23:00 Βανκούβερ : Ελβετία – Κολομβία 0-0 (4-3 στα πέναλτι)
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
(Α) 09/07 23:00 Βοστώνη : Γαλλία – Μαρόκο
(Β) 10/07 22:00 Λος Άντζελες : Ισπανία – Βέλγιο
(Γ) 12/07 00:00 Μαϊάμι : Νορβηγία – Αγγλία
(Δ) 12/07 04:00 Κάνσας : Αργεντινή – Ελβετία
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
14/07 22:00 Λος Άντζελες : Νικητής (Α) – Νικητής (Β)
15/07 20:00 Ατλάντα : Νικητής (Γ) – Νικητής (Δ)
ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ
19/07 00:00 Μαϊάμι
ΤΕΛΙΚΟΣ
19/07 22:00 Nέα Υόρκη
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