Το πανόραμα των νοκ- άουτ αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026

Συμπληρώθηκε το "παζλ" των προημιτελικών του Μουντιάλ και πλέον οκτώ ομάδες θα μπουν στη μάχη του βαρύτιμου τροπαίου, ο κάτοχος του οποίου θα κριθεί στον μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου στη Νέα Υόρκη.

Το κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού του πλανήτη μπαίνει στην τελική ευθεία, καθώς ολοκληρώθηκε η φάση των “16” και οι μισές ομάδες συνεχίζουν το ταξίδι τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

ΦΑΣΗ ΤΩΝ “32”

28/06 22:00 Λος Άντζελες : Νότια Αφρική – Καναδάς 0-1

29/06 20:00 Χιούστον : Βραζιλία – Ιαπωνία 2-1

29/06 23:30 Βοστώνη : Γερμανία – Παραγουάη 1-1 (3-4 στα πέναλτι)

30/06 04:00 Μοντερέι : Ολλανδία – Μαρόκο 1-1 (2-3 στα πέναλτι)

30/06 20:00 Ντάλας : Ακ.Ελεφαντοστού – Νορβηγία 1-2

01/07 00:00 Νιου Τζέρσεϊ : Γαλλία – Σουηδία 3-0

01/07 05:00 Μέξικο Σίτι : Μεξικό – Ισημερινός 2-0

01/07 19:00 Ατλάντα : Αγγλία – Λ.Δ. Κονγκό 2-1

01/07 23:00 Σιάτλ : Βέλγιο – Σενεγάλη 3-2 (παρ. κ.δ. 2-2)

02/07 03:00 Σαν Φρανσίσκο : ΗΠΑ – Βοσνία 2-0

02/07 22:00 Λος Άντζελες : Ισπανία – Αυστρία 3-0

03/07 02:00 Τορόντο : Πορτογαλία – Κροατία 2-1

03/07 06:00 Βανκούβερ : Ελβετία – Αλγερία 2-0

03/07 21:00 Ντάλας : Αυστραλία – Αίγυπτος 1-1 (2-4 στα πέναλτι)

04/07 01:00 Μαϊάμι : Αργεντινή – Πρασ. Ακρωτήρι 3-2 παρ. (1-1 κ.δ.)

04/07 04:30 Κάνσας Σίτι : Κολομβία – Γκάνα 1-0

ΦΑΣΗ ΤΩΝ “16”

(1) 04/07 20:00 Χιούστον : Καναδάς – Μαρόκο 0-3

(2) 05/07 00:00 Φιλαδέλφεια : Παραγουάη – Γαλλία 0-1

(3) 05/07 23:00 Νιου Τζέρσεϊ : Βραζιλία – Νορβηγία 1-2

(4) 06/07 03:00 Μέξικο Σίτι : Μεξικό – Αγγλία 2-3

(5) 06/07 22:00 Ντάλας : Πορτογαλία – Ισπανία 0-1

(6) 07/07 03:00 Σιάτλ : ΗΠΑ – Βέλγιο 1-4

(7) 07/07 19:00 Ατλάντα : Αργεντινή – Αίγυπτος 3-2

(8) 07/07 23:00 Βανκούβερ : Ελβετία – Κολομβία 0-0 (4-3 στα πέναλτι)

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

(Α) 09/07 23:00 Βοστώνη : Γαλλία – Μαρόκο

(Β) 10/07 22:00 Λος Άντζελες : Ισπανία – Βέλγιο

(Γ) 12/07 00:00 Μαϊάμι : Νορβηγία – Αγγλία

(Δ) 12/07 04:00 Κάνσας : Αργεντινή – Ελβετία

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

14/07 22:00 Λος Άντζελες : Νικητής (Α) – Νικητής (Β)

15/07 20:00 Ατλάντα : Νικητής (Γ) – Νικητής (Δ)

ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ

19/07 00:00 Μαϊάμι

ΤΕΛΙΚΟΣ

19/07 22:00 Nέα Υόρκη