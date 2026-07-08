Ακράτα: Ενημερωτική διάλεξη για την προστασία των πολιτών από τις απάτες

Ενημερωτική διάλεξη, με αντικείμενο την προστασία των πολιτών από τις απάτες πραγματοποιήθηκε στο Σύλλογο Εμπορικής και Τουριστικής Ανάπτυξης Ανατολικής Αιγιαλείας.

Οι ομιλίες πραγματοποιήθηκαν από τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Ακράτας Αστυνομικό Υποδιευθυντή Μωυσή – Μάριο ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗ και τον Υπαστυνόμο Β΄ Ανδρέα ΜΑΡΗ, στην αίθουσα του Συλλόγου Εμπορικής και Τουριστικής Ανάπτυξης Ανατολικής Αιγιαλείας.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. κατά τις ενημερωτικές ομιλίες αναπτύχθηκαν μεταξύ άλλων οι συνηθέστερες μορφές απατών και η μεθοδολογία που χρησιμοποιούν οι δράστες κατά την τέλεση τους, ενώ δόθηκαν χρήσιμες συμβουλές και πρακτικές οδηγίες πρόληψης.

Η Ελληνική Αστυνομία στη Δυτική Ελλάδα, θα συνεχίσει να διοργανώνει ανάλογες εκπαιδευτικές δράσεις, συνεργαζόμενη με όλους τους Φορείς και τις Αρχές, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες, με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών.