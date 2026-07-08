Κ. Καρπέτας για Κατάκολο: «Ο κ. Φαρμάκης οφείλει απαντήσεις, όχι άλλοθι»

Ο επικεφαλής της παράταξης «Μαζί Αλλάζουμε – Δυτική Ελλάδα» Κώστας Καρπέτας, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, "μετά τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την απόρριψη από το Ελεγκτικό Συνέδριο της συμπληρωματικής σύμβασης για το έργο της ανάπλασης της Χερσαίας Ζώνης του λιμένα Κατακόλου, χαρακτηρίζει σε δήλωσή του την εξέλιξη ως ένα σοβαρό πλήγμα για ένα έργο που έπρεπε ήδη να έχει ολοκληρωθεί και να αποδίδει οφέλη στην Ηλεία και στη Δυτική Ελλάδα.

Όπως τονίζει, εάν οι πληροφορίες αυτές επιβεβαιωθούν, καταρρέει οριστικά το αφήγημα της Περιφερειακής Αρχής ότι όλα εξελίσσονταν βάσει σχεδίου. «Η Περιφερειακή Αρχή του κ. Φαρμάκη δεν μπορεί πλέον να κρύβεται πίσω από δικαιολογίες», υπογραμμίζει ο κ. Καρπέτας.

Η πλήρης δήλωση του κ. Καρπέτα έχει ως εξής:

«Η Περιφερειακή Αρχή του κ. Φαρμάκη δεν μπορεί πλέον να κρύβεται πίσω από δικαιολογίες. Όταν ένα τόσο κρίσιμο έργο οδηγείται σε τέτοια εμπλοκή, η πολιτική ευθύνη είναι δεδομένη. Η διοίκηση μιας Περιφέρειας κρίνεται από την ικανότητά της να προλαμβάνει προβλήματα και όχι να αναζητά άλλοθι όταν αυτά έχουν ήδη εμφανιστεί.

Το Κατάκολο δεν είναι ένα οποιοδήποτε έργο. Είναι η πύλη εισόδου εκατοντάδων χιλιάδων επισκεπτών, ένα σημείο αναφοράς για τον τουρισμό, την οικονομία και την εικόνα της Δυτικής Ελλάδας. Κάθε νέα καθυστέρηση σημαίνει χαμένες ευκαιρίες για την τοπική ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα.

Η παράταξη «Μαζί Αλλάζουμε – Δυτική Ελλάδα» καλεί την Περιφερειακή Αρχή να σταματήσει την επικοινωνιακή διαχείριση και να δώσει άμεσα ξεκάθαρες απαντήσεις:

· Έχει πράγματι απορριφθεί η συμπληρωματική σύμβαση από το Ελεγκτικό Συνέδριο;

· Ποιο είναι το ακριβές σκεπτικό της απόφασης;

· Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για την εξέλιξη αυτή;

· Πώς θα διασφαλιστεί ότι το έργο θα ολοκληρωθεί χωρίς να χαθούν πολύτιμοι πόροι και χωρίς νέες καθυστερήσεις;

Οι πολίτες της Ηλείας και της Δυτικής Ελλάδας έχουν κουραστεί από τις εξαγγελίες. Απαιτούν διαφάνεια, λογοδοσία και αποτελέσματα.

Η Περιφερειακή Αρχή οφείλει να εγκαταλείψει τις δημόσιες σχέσεις και να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα. Γιατί η πραγματικότητα δεν αλλάζει με δελτία Τύπου, αλλάζει μόνο με υπεύθυνη διοίκηση, σχέδιο και αποτελεσματικότητα»".