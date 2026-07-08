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Καλάβρυτα: Εργατικό ατύχημα στα Δικαστήρια- Τραυματίστηκε 45χρονος, διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Πάτρας

Καλάβρυτα: Εργατικό ατύχημα στα Δικαστήρ...

Το ατύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης του κτιρίου

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαβρύτων, με σοβαρό τραυματισμό 45χρονου εργάτη.
Το ατύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης του κτιρίου, όταν ο 45χρονος, ο οποίος βρισκόταν πάνω σε σκάλα, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έπεσε πάνω σε πάνελ στεγάστρου που τοποθετούνταν και στη συνέχεια κατέληξε με σφοδρότητα στο μαρμάρινο δάπεδο. όπως γράφει το kalavrytanews.com.
Από την πτώση τραυματίστηκε σοβαρά, ωστόσο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, διατηρούσε τις αισθήσεις του.
Μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ Καλαβρύτων, άνδρες της Δικαστικής Αστυνομίας τού παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και τον σταθεροποίησαν, προσφέροντας καθοριστική βοήθεια στα πρώτα κρίσιμα λεπτά.
Στη συνέχεια ο 45χρονος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Καλαβρύτων και από εκεί σε Νοσοκομείο της Πάτρας.
Στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Καλαβρύτων, οι οποίοι διενεργούν έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το εργατικό ατύχημα.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Καλάβρυτα Εργατικό Ατύχημα
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