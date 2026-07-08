Ενημερωτική εκδήλωση για την ανταγωνιστικότητα, τις δεξιότητες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μέσω του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct , διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Ανταγωνιστικότητα με ανθρώπινο πρόσωπο: Βιώσιμη ευημερία, δεξιότητες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα» την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026, από τις 18:00 έως τις 20:00, στην Αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, στην Πάτρα, με δυνατότητα ταυτόχρονης διαδικτυακής συμμετοχής.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η εκδήλωση επικεντρώνεται στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που διαμορφώνονται για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και τη διασφάλιση μιας βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς αναπτυξιακής πορείας για τη Δυτική Ελλάδα. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν σύγχρονες ευρωπαϊκές προσεγγίσεις και πολιτικές που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα με έμφαση στον άνθρωπο, την κοινωνική συνοχή και την καινοτομία.

Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε εκπροσώπους επιχειρήσεων, φορείς της αυτοδιοίκησης, επαγγελματικούς και αναπτυξιακούς οργανισμούς, ακαδημαϊκή κοινότητα, στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη.

Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση διαδικτυακά, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας εγγραφής έως την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 και ώρα 11:00 στον ακόλουθο σύνδεσμο: Φόρμα εγγραφής για διαδικτυακή συμμετοχή

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.