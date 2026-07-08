ΠΑΣΟΚ Αχαΐας: Αυτή είναι η γραμματεία Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα

Ανακοινώθηκε η γραμματεία Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα του ΠΑΣΟΚ Αχαΐας.

Η σχετική ανακοίωση αναφέρει:

Η θητεία των οργάνων των νομαρχιακών επιτροπών του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ανά την επικράτεια έφτασε στο πέρας της.



Πριν το συνέδριο θεσπίστηκαν οι ΝΟΕΣ (Νομαρχιακές Επιτροπές Συνεδρίου) που είχαν ως αρμοδιότητα να οργανώσουν τις πολιτικές διαδικασίες για το χρονικό διάστημα μέχρι και το συνέδριο της παράταξης μας.

Ανακοινώνονται σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες οι νέες γραμματείες επιτροπής εκλογικού αγώνα που αναλαμβάνουν την αρμοδιότητα να λειτουργήσουν το κόμμα οργανωτικά και πολιτικά με χρονικό ορίζοντα τις εθνικές εκλογές.



Στο νομό Αχαΐας το νέο όργανο έχει ως εξής:



-ΜΟΙΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ

Γραμματέας Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα



-ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

Αναπληρωτής Γραμματέας Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα - Υπεύθυνος Τομέα Προστασίας του Πολίτη



-ΜΠΙΛΙΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

Υπεύθυνος Οργανωτικού & Κινητοποιήσεων



-ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Υπεύθυνος Τομέα Επικοινωνίας - Εκπρόσωπος Τύπου



-ΜΑΝΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (Καλάβρυτα)

Συντονιστής Δήμου Καλαβρύτων

-ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Γιώργος

(Αίγιο)

Συντονιστής Δήμου Αιγιάλειας - Υπευθυνος Τομέα Παιδείας



-Κανελλοπουλος Ανδρέας

(Δυτική Αχαΐα)

Συντονιστής Δήμου Δυτικής Αχαΐας - Υπεύθυνος Αγροτικού Τομέα



-ΜΑΡΑΧΩΡΗΣ ΝΙΚΟΣ

(Ερύμανθος)

Συντονιστής Δήμου Ερυμάνθου - Υπεύθυνος Τομέα Αυτοδιοίκησης



-ΚΟΛΛΙΑΣ Αντώνης

(Βόρειος τομέας Πάτρα)

Συντονιστής Βορείου Τομέα Δήμου Πατρέων

- Αναπληρωτής τομέα οργανωτικού & κινητοποιήσεων



-Σολωμός Χρήστος

(Νότιος τομέας Πάτρα)

Συντονιστής Νοτίου Τομέα Δήμου Πατρέων - Υπεύθυνος Τομέα Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας



-Πλατάνου Χριστίνα

Μέλος Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα

Αναπληρώτρια Συντονίστρια Δήμου Αιγιάλειας - Υπεύθυνη Τομέα Γυναικών



-Φιλτισένιου Παρασκευή

Μέλος Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα

- Υπεύθυνη Τομέα Υγείας



-Γεωργακοπούλου Χαρά

Μέλος Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα

Αναπληρώτρια Συντονίστρια Δήμου Καλαβρύτων - Υπεύθυνη Τομέα Αυτοδιοίκησης



-Παναγοπουλος Γεράσιμος

Μέλος Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα

Αναπληρωτής Συντονιστής Δήμου Δυτικής Αχαΐας

- Υπεύθυνος Τομέα Πολιτικής Προστασίας



-Χρηστάκος Χρήστος

Μέλος Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα

Αναπληρωτής Συντονιστής Δήμου Ερυμάνθου

- Υπεύθυνος Τομέα Εθνικής Άμυνας



-Κουνινιώτη Δήμητρα

Μέλος Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα

- Υπεύθυνη Τομέα Δικαιοσύνης & Θεσμών



-Βλάχος Βασίλης

Μέλος Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα

- Υπεύθυνος Οικονομικών Ενισχύσεων & Συνδρομών



-Τσεκούρα Κατερίνα

Μέλος Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα

- Αναπληρώτρια Συντονίστρια Βορείου Τομέα Δήμου Πατρέων



-Ευαγγελάτος Αντώνης

Μέλος Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα

- Αναπληρωτής Συντονιστής Νοτίου Τομέα Δήμου Πατρέων