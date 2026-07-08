Ευ. Φλωράτος: «Σε τροχιά ολοκλήρωσης» η μεταβίβαση του Αυτοκινητοδρομίου στον Μάριο Ηλιόπουλο

Έχει ήδη ολοκληρωθεί η συμφωνία με τον υποψήφιο επενδυτή Μάριο Ηλιόπουλο, έναντι συνολικού τιμήματος 4,14 εκατ. ευρώ, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της Αυτοκινητοδρόμιο Α.Ε. και πρώην δήμαρχος Πατρέων, Ευάγγελος Φλωράτος, μιλώντας στον MAX FM.

Με βάση όσα ανέφερε ο κ. Φλωράτος, η διαδικασία μεταβίβασης της πλειοψηφίας των μετοχών της εταιρείας βρίσκεται πλέον σε τροχιά ολοκλήρωσης, με τις σχετικές διαδικασίες να προχωρούν παράλληλα τόσο από την πλευρά των ιδιωτών μετόχων όσο και των δημόσιων φορέων που συμμετέχουν στο μετοχικό σχήμα.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της εταιρείας, από τους ιδιώτες μετόχους έχει ήδη εξασφαλιστεί η συναίνεση που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του απαιτούμενου ποσοστού, ενώ αυτό που εκκρεμεί πλέον είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας αποτίμησης των μετοχών που κατέχουν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ο Δήμος Πατρέων και οι υπόλοιποι δημόσιοι φορείς.

Ο κ. Φλωράτος αναφέρε, επίσης, ότι ο σχεδιασμός του Μάριου Ηλιόπουλου προβλέπει επένδυση που μπορεί να προσεγγίσει τα 100 εκατ. ευρώ, με στόχο τη δημιουργία μιας σύγχρονης πίστας διεθνών προδιαγραφών, ικανής να φιλοξενήσει διοργανώσεις επιπέδου Formula 1.