Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών

Δράσεις και εκδηλώσεις



Τελετή Αναγόρευσης των Dr William Cope, Professor College of Education, University of Illinois & Dr Mary Kalantzis, Professor College of Education, University of Illinois σε Επίτιμους Διδάκτορες των Τμημάτων Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής & Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών|24.07.2026, 11:00

Οι Dr William Cope, Professor, College of Education, University of Illinois & Dr Mary Kalantzis, Professor, College of Education, University of Illinois θα αναγορευθούν Επίτιμοι Διδάκτορες των Τμημάτων Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής & Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών, την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 και ώρα 11.00 π.μ. στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης». Το έργο και την προσωπικότητα των τιμώμενων θα παρουσιάσει ο Καθηγητής του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Νεκτάριος Στελλάκης, ενώ θα ακολουθήσει η αναγόρευση των τιμώμενων σε Επίτιμους Διδάκτορες των Τμημάτων Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής & Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία από τους Προέδρους των Τμημάτων Καθηγητή Χρήστο Ι. Κακλαμάνη και Καθηγήτρια Ευγενία Σ. Αρβανίτη αντίστοιχα. Η περιένδυση των τιμώμενων θα πραγματοποιηθεί από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Καθηγητή Χρήστο Μπούρα. Η εκδήλωση της επιτιμοποίησης θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του Dr William Cope με τίτλο: «Histories and Meanings» και της Dr Mary Kalantzis με τίτλο: «A Learning Odyssey».

Αναλυτικές πληροφορίες για την πρόσκληση στην εκδήλωση καθώς και το σύνδεσμο για την διαδικτυακή παρακολούθηση, μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/24-7-2026-teleti-anagorefsis-ton-dr-william-cope-professor-college-of-education-university-of-illinois-dr-mary-kalantzis-professor-college-of-education-university-of-illinois-se-epitimo/



Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών στο «4ο Συνέδριο Navigating the Future, Ανθεκτικότητα, καινοτομία και ευελιξία: Η νέα αναπτυξιακή συνταγή για βιομηχανία και logistics σε εποχές αβεβαιότητας»

Ο Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Δημήτρης Μούρτζης, ως προσκεκλημένος ομιλητής (Keynote Speaker) εκπροσώπησε το Πανεπιστήμιο Πατρών στο Session "Μετάβαση προς το Industry 5.0: Από τις αναδυόμενες τεχνολογίες έως τα KPIs. Δεξιότητες, εκπαίδευση και αξιοποίηση των τεχνολογιών αιχμής", στο πλαίσιο του 4ου Συνεδρίου Navigating the Future, Ανθεκτικότητα, καινοτομία και ευελιξία: Η νέα αναπτυξιακή συνταγή για βιομηχανία και logistics σε εποχές αβεβαιότητας. Ο κ. Μούρτζης συντόνισε το σχετικό πάνελ στο οποίο αναδείχθηκε ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης, του ψηφιακού μετασχηματισμού και της ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού με νέες δεξιότητες. Οι συμμετέχοντες ήταν:

-Λευτέρης Κρητικός: Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας

-Χαράλαμπος Αγγελούδης: Μέλος ΔΣ, Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης Πιστοποίησης HellasCert

-Βιργινία Κόκιου: Νομική Σύμβουλος Ειδικού Γραμματέα Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού

-Θάνος Μαρκαντώνης: Αντιπρόεδρος, Όμιλος Τεχνητής Νοημοσύνης Ελλάδας (ΟΤΕΝ – AICatalyst)

-Συντονιστής ∆ημήτρης Μούρτζης: Καθηγητής, Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 30 Ιουνίου, το οποίο διοργάνωσε η Τεχνοεκδοτική / T-Press, συγκεντρώνοντας κορυφαία στελέχη της αγοράς, εκπροσώπους της πολιτείας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των παραγωγικών φορέων.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη διοργάνωση μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.tpress.gr/el/navigating-the-future-2026/