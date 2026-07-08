Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών

Δράσεις και εκδηλώσεις
Τελετή Αναγόρευσης των Dr William Cope, Professor College of Education, University of Illinois & Dr Mary Kalantzis, Professor College of Education, University of Illinois σε Επίτιμους Διδάκτορες των Τμημάτων Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής & Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών|24.07.2026, 11:00
Οι Dr William Cope, Professor, College of Education, University of Illinois & Dr Mary Kalantzis, Professor, College of Education, University of Illinois θα αναγορευθούν Επίτιμοι Διδάκτορες των Τμημάτων Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής & Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών, την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 και ώρα 11.00 π.μ. στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης». Το έργο και την προσωπικότητα των τιμώμενων θα παρουσιάσει ο Καθηγητής του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Νεκτάριος Στελλάκης, ενώ θα ακολουθήσει η αναγόρευση των τιμώμενων σε Επίτιμους Διδάκτορες των Τμημάτων Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής & Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία από τους Προέδρους των Τμημάτων Καθηγητή Χρήστο Ι. Κακλαμάνη και Καθηγήτρια Ευγενία Σ. Αρβανίτη αντίστοιχα. Η περιένδυση των τιμώμενων θα πραγματοποιηθεί από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Καθηγητή Χρήστο Μπούρα. Η εκδήλωση της επιτιμοποίησης θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του Dr William Cope με τίτλο: «Histories and Meanings» και της Dr Mary Kalantzis με τίτλο: «A Learning Odyssey».
Αναλυτικές πληροφορίες για την πρόσκληση στην εκδήλωση καθώς και το σύνδεσμο για την διαδικτυακή παρακολούθηση, μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/24-7-2026-teleti-anagorefsis-ton-dr-william-cope-professor-college-of-education-university-of-illinois-dr-mary-kalantzis-professor-college-of-education-university-of-illinois-se-epitimo/
Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών στο «4ο Συνέδριο Navigating the Future, Ανθεκτικότητα, καινοτομία και ευελιξία: Η νέα αναπτυξιακή συνταγή για βιομηχανία και logistics σε εποχές αβεβαιότητας»
Ο Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Δημήτρης Μούρτζης, ως προσκεκλημένος ομιλητής (Keynote Speaker) εκπροσώπησε το Πανεπιστήμιο Πατρών στο Session "Μετάβαση προς το Industry 5.0: Από τις αναδυόμενες τεχνολογίες έως τα KPIs. Δεξιότητες, εκπαίδευση και αξιοποίηση των τεχνολογιών αιχμής", στο πλαίσιο του 4ου Συνεδρίου Navigating the Future, Ανθεκτικότητα, καινοτομία και ευελιξία: Η νέα αναπτυξιακή συνταγή για βιομηχανία και logistics σε εποχές αβεβαιότητας. Ο κ. Μούρτζης συντόνισε το σχετικό πάνελ στο οποίο αναδείχθηκε ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης, του ψηφιακού μετασχηματισμού και της ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού με νέες δεξιότητες. Οι συμμετέχοντες ήταν:
-Λευτέρης Κρητικός: Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας
-Χαράλαμπος Αγγελούδης: Μέλος ΔΣ, Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης Πιστοποίησης HellasCert
-Βιργινία Κόκιου: Νομική Σύμβουλος Ειδικού Γραμματέα Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού
-Θάνος Μαρκαντώνης: Αντιπρόεδρος, Όμιλος Τεχνητής Νοημοσύνης Ελλάδας (ΟΤΕΝ – AICatalyst)
-Συντονιστής ∆ημήτρης Μούρτζης: Καθηγητής, Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 30 Ιουνίου, το οποίο διοργάνωσε η Τεχνοεκδοτική / T-Press, συγκεντρώνοντας κορυφαία στελέχη της αγοράς, εκπροσώπους της πολιτείας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των παραγωγικών φορέων.
Αναλυτικές πληροφορίες για τη διοργάνωση μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.tpress.gr/el/navigating-the-future-2026/
Ολοκλήρωση της πιλοτικής εφαρμογής του Εκπαιδευτικού – Ερευνητικού Προγράμματος «Μια ιστορία δρόμος» στο 2ο ΣΔΕ Πάτρας Κ.Κ. Αγ. Στεφάνου
Σε κλίμα ιδιαίτερης συγκίνησης ολοκληρώθηκε η πιλοτική εφαρμογή στο 2ο ΣΔΕ Σωφρονιστικού Καταστήματος Πάτρας του Εκπαιδευτικού – Ερευνητικού Προγράμματος «Αφηγηματικές Προσεγγίσεις, Δημιουργικότητα και Προσωπική Έκφραση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων σε Σωφρονιστικά Καταστήματα», με τίτλο «Μια ιστορία δρόμος», ενός εγχειρήματος που άφησε ήδη το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα.
Το Πρόγραμμα, το οποίο έχει εγκριθεί από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πατρών και έχει τεθεί υπό την αιγίδα της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, έχει ως βασικό στόχο την παροχή ευκαιριών προσωπικής έκφρασης, δημιουργικής ανάπτυξης και ενδυνάμωσης μέσω δράσεων δημιουργικής γραφής, αφήγησης και λογοτεχνικής δημιουργίας για τους εκπαιδευόμενους του Σωφρονιστικού Καταστήματος.
Τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής υπήρξαν εξαιρετικά ενδιαφέροντα και ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Η συμμετοχή, η δημιουργικότητα και η αυθεντική έκφραση των εκπαιδευομένων ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, ενώ ο ενθουσιασμός που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια των συναντήσεων μετατράπηκε σε έντονη προσμονή και αδημονία για την έναρξη του Προγράμματος την επόμενη χρονιά. Τα παραγόμενα έργα θα δημοσιευθούν με τη συναίνεσή τους σε ειδική στήλη στο περιοδικό του Πανεπιστημίου Πατρών UP Magazine.
Το Πρόγραμμα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τους Βασίλη Μανουσάκη, μέλος ΕΕΠ του Κέντρου Γλωσσών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, και Φρύνη Κωσταρά, μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας Πανεπιστημίου Πατρών, οι οποίοι, ως ακαδημαϊκά υπεύθυνοι, συντόνισαν το σύνολο της δράσης και συμμετείχαν ως διδάσκοντες στα εργαστήρια. Στο Πρόγραμμα συμμετείχαν, επίσης, ως εμψυχώτριες και διδάσκουσες εργαστηρίων, η Άννα Κουφού, μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Πανεπιστημίου Πατρών, και η φιλόλογος Μαίρη Σιδηρά, αποσπασμένη στο Τμήμα Φιλολογίας κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, οι οποίες πλαισίωσαν με γνώση, ευαισθησία και δημιουργική διάθεση την εκπαιδευτική αυτή προσπάθεια.
Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς την Αντιπρύτανι Φοιτητικής Μέριμνας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Λένα Αλμπάνη, καθώς και προς τον Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, κ. Γιώργο Ξυδόπουλο, για την αμέριστη στήριξη και την εμπιστοσύνη τους σε μια δράση που αναδεικνύει τον ουσιαστικό κοινωνικό ρόλο της εκπαίδευσης και του Πανεπιστημίου. Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται επίσης προς τον Διευθυντή Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΠΠ, κ. Φώτη Παπαθανασόπουλο, καθώς και στον Διευθυντή του 2ου ΣΔΕ Πάτρας στο Κατάστημα Κράτησης, κ. Μιχάλη Καραγεωργίου, για την εξαιρετική συνεργασία και ουσιαστική υποστήριξή τους.
Η πρώτη «ιστορία δρόμος» ολοκληρώθηκε. Άφησε πίσω της κάτι πολύ περισσότερο από λέξεις και κείμενα· άφησε ελπίδα, αυτοπεποίθηση και τη βεβαιότητα ότι η εκπαίδευση μπορεί να ανοίγει δρόμους εκεί όπου άλλοι βλέπουν αδιέξοδα. Ίσως αυτό να αποτελεί και το σημαντικότερο επίτευγμα της πιλοτικής αυτής δράσης, η οποία φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε μια μακρόχρονη διαδρομή έκφρασης, αυτογνωσίας και προσωπικής ενδυνάμωσης για τους συμμετέχοντες.
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