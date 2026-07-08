Πάτρα: «Υπάρχουν λαγοκέφαλοι στην παραλία;»

Μετά τα ρεπορτάζ που έκαναν τον γύρο της χώρας, για τον πιθανό λαγοκέφαλο που φέρεται να τραυμάτισε 64χρονη λουόμενη στην Πλαζ της Πάτρας το περασμένο Σαββατοκύριακο, κάτι άλλο έχει αρχίσει να απασχολεί -με τον δικό του, πιο... αστείο τρόπο- τους θαμώνες των παραλιών.

Έτσι, τις τελευταίες μέρες, όποιος μεγαλύτερης ηλικίας λουόμενος τολμήσει να μπει στη θάλασσα, ρισκάρει να ακούσει ξαφνικά ένα «λαγοκέφαλος! λαγοκέφαλος!» να αντηχεί. Το αποτέλεσμα; Οι περισσότεροι, από ένστικτο, βγαίνουν αμέσως από το νερό, έστω κι αν, βαθιά μέσα τους, ξέρουν πως πρόκειται για πλάκα. Ο φόβος, φαίνεται, είναι πιο δυνατός από τη λογική, ειδικά όταν όλοι γύρω σου φωνάζουν.

«Υπάρχουν λαγοκέφαλοι στην παραλία;»

Ενδεικτικό της ατμόσφαιρας που έχει διαμορφωθεί είναι και το γεγονός ότι οι ναυαγοσώστες της παραλίας δέχονται πλέον σε καθημερινή βάση την ίδια ερώτηση, «Υπάρχουν λαγοκέφαλοι στην παραλία;». Μια ερώτηση που, όσο κι αν ξεκίνησε από πραγματική ανησυχία, έχει πλέον μετατραπεί και σε αστείο μεταξύ των μικρότερων ηλικιών, που βρήκαν τον ιδανικό τρόπο να... αδειάζουν τη θάλασσα από τους μεγαλύτερους, έστω για λίγα λεπτά.

Πάντως, να αναφέρουμε ότι δεν υπάρχει κανένα επίσημο στοιχείο που να επιβεβαιώνει παρουσία λαγοκέφαλου στα νερά της περιοχής. Το μπάνιο, λένε όλοι, συνεχίζεται κανονικά, απλώς, τις επόμενες μέρες, μην παραξενευτείτε αν ακούσετε ξαφνικές φωνές από την άμμο. Πιθανότατα δεν είναι κάποιος κίνδυνος, αλλά απλώς τα παιδιά που... διασκεδάζουν με τον τρόπο τους.