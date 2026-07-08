Αρκούδι: Συνελήφθη για ομπρέλες και ξαπλώστρες χωρίς άδεια

Συνελήφθη, χθες το πρωί, στο Αρκούδι Ηλείας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι λειτουργούσε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, έχοντας προβεί στην αυθαίρετη χρήση και κατάληψη δημόσιας έκτασης, αιγιαλού και παραλίας, τοποθετώντας -25- ομπρέλες θαλάσσης και -50-

ξαπλώστρες, στερούμενος σχετικής άδειας εκμίσθωσης από την αρμόδια αρχή.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Σύλληψη για κατοχή ναρκωτικών

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στην Ιόνια Οδό, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που διενεργήθηκε, σε αυτοκίνητο που οδηγούσε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -4,2- γραμμάρια κάνναβης, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.