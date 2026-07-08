Άραξος: Τους έπιασαν με πλαστά διαβατήρια

Συνελήφθησαν, χθες το μεσημέρι, στον Κρατικό Αερολιμένα Αράξου, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, δυο αλλοδαποί, διότι σύμφωνα με την αστυνομία, αποπειράθηκαν να εξέλθουν παράνομα, από τη Χώρα με πτήση, που είχε προορισμό τις Βρυξέλλες και κατά τον

διαβατηριακό έλεγχο επέδειξαν στους αστυνομικούς πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα.