Αλέκος Αλεξανδράκης: Πωλείται η πέτρινη βίλα του στη Νέα Πέραμο

Προς πώληση είναι η βίλα της Νέας Περάμου, στην οποία ζούσε κάποτε ο Αλέκος Αλεξανδράκης.

Η ιστορία του ακινήτου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πορεία του ελληνικού κινηματογράφου, καθώς εκεί φιλοξενήθηκαν κατά καιρούς γνωστοί ηθοποιοί, άνθρωποι των γραμμάτων και επιχειρηματίες της εποχής.

Ο Αλέκος Αλεξανδράκης συνήθιζε να ανοίγει το σπίτι του σε στενούς φίλους και συνεργάτες επί σειρά ετών. Με θέα το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας, η βίλα δεν ήταν απλά ένα εξοχικό για τον αείμνηστο ηθοποιό. Χτισμένη σε ένα ειδυλλιακό παραθαλάσσιο τοπίο, αποτέλεσε το καταφύγιο του μεγάλου Έλληνα ηθοποιού από τη δεκαετία του ’60 και έπειτα.

Στη συγκεκριμένη κατοικία φιλοξενήθηκαν κατά καιρούς σπουδαίοι καλλιτέχνες, καθώς και ολόκληρο το τεχνικό συνεργείο της πασίγνωστης ταινίας «Η κόρη μου η σοσιαλίστρια» κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της στην περιοχή.

Η πέτρινη κατοικία, στην περιοχή Νεράκι της Νέας Περάμου, έχει βγει προς πώληση, με την τιμή της να αγγίζει τις 800.000 ευρώ. Πρόκειται για το εξοχικό όπου ο αξέχαστος πρωταγωνιστής περνούσε μεγάλο μέρος του ελεύθερου χρόνου του μαζί με τη Βερένα Γκάουερ, αλλά και τα δύο παιδιά της, επιλέγοντας να απολαμβάνει στιγμές ηρεμίας μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Για περισσότερα από δέκα χρόνια αποτέλεσε το προσωπικό του καταφύγιο, τόσο γνωστό στην περιοχή ώστε οι κάτοικοι το αποκαλούσαν «η βίλα του Αλεξανδράκη». Παρότι έχουν περάσει δεκαετίες από τότε, η ονομασία παραμένει μέχρι σήμερα.

Η πέτρινη βίλα βρίσκεται σε προνομιακό σημείο, κοντά στη θάλασσα και διατηρεί τον παραδοσιακό χαρακτήρα της. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Espresso, έχει ανακαινιστεί πλήρως, χωρίς όμως να αλλοιωθεί η αρχιτεκτονική αισθητική που τη χαρακτήριζε από την εποχή που την κατοικούσε ο μεγάλος ηθοποιός.

Μετά τον θάνατο του Αλέκου Αλεξανδράκη, το ακίνητο πέρασε στα χέρια των ιδιοκτητών που το απέκτησαν αργότερα και σήμερα διατίθεται προς πώληση μέσω μεσιτικού γραφείου. Η ζητούμενη τιμή ανέρχεται στις 800.000 ευρώ, με τη βίλα να αποτελεί μία από τις πιο ιδιαίτερες κατοικίες της περιοχής, τόσο λόγω της κατασκευής και της τοποθεσίας της όσο και εξαιτίας της ιστορικής της αξίας.

πηγή newsit.gr