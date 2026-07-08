Νίκος Οικονομόπουλος: «Πάρτε τα όλα, δεν τα θέλω»

Ο Νίκος Οικονομόπουλος κλήθηκε να διαχειριστεί ένα τεχνικό πρόβλημα ενώ βρισκόταν στη σκηνή, με τα κινητά τηλέφωνα των θαυμαστών του, στις πρώτες σειρές να καταγράφουν την αντίδρασή του.

Την ώρα που ερμήνευε το τραγούδι «Για κάποιο λόγο», σε συναυλία του, ο καλλιτέχνης αντιμετώπισε μια δυσλειτουργία με τα ακουστικά του.

Ο Νίκος Οικονομόπουλος εμφανώς ενοχλημένος, απευθύνθηκε στους τεχνικούς λέγοντας: «Κλείσατε και τα μικρόφωνα. Πάρτε τα όλα, δεν τα θέλω!». Γύρισε μάλιστα προς τους μουσικούς του, χωρίς πάντως να φύγει από τη σκηνή.

Αμέσως μετά αφαίρεσε τα ακουστικά του και τα πέταξε στο πάτωμα της σκηνής, με τη στιγμή να καταγράφεται σε βίντεο. Παρά τον εκνευρισμό του, ο Νίκος Οικονομόπουλος δεν διέκοψε ούτε στιγμή το πρόγραμμά του.