Πάτρα: Στα κάγκελα επαγγελματίες και κάτοικοι στην Καραϊσκάκη την οποία έκλεισαν λόγω… Γεροκωστοπούλου!

Έξαλλοι είναι οι επιχειρηματίες στο κέντρο της Πάτρας, καθώς, λόγω των εργασιών που ξεκίνησαν για την ανάπλαση της οδού Γεροκωστοπούλου, έκλεισε, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση, και η οδός Καραϊσκάκη, από το ύψος της Πατρέως έως και τον πεζόδρομο.

Η αιφνιδιαστική τοποθέτηση πινακίδων και ο αποκλεισμός του δρόμου, την περασμένη Παρασκευή, βρήκε απροετοίμαστους καταστηματάρχες, επαγγελματίες και πολίτες που καθημερινά κινούνται στην περιοχή, με πολλούς να μιλούν πλέον για ένα ζήτημα που δεν αφορά μόνο την κυκλοφορία, αλλά και την προσβασιμότητα και τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, το κλείσιμο του δρόμου φέρεται να θα διαρκέσει έως τον Σεπτέμβριο, χωρίς ωστόσο να έχει δοθεί κάποια επίσημη και σαφής εξήγηση από τον Δήμο Πατρέων.

«Εννοείται πως θέλουμε να γίνουν τα έργα στη Γεροκωστοπούλου. Όμως η Καραϊσκάκη είναι ο μοναδικός δρόμος του κέντρου που έχει εξαιρεθεί από την ανάπλαση. Έχουμε τα χειρότερα πεζοδρόμια, τα καταστήματα είναι ουσιαστικά μη προσβάσιμα σε ΑμεΑ, σε γονείς με καροτσάκια και σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, και όλα τα αιτήματα που έχουμε κάνει στον Δήμο μένουν αναπάντητα. Είναι τόσο δύσκολο να μας ενημερώνουν έγκαιρα για όσες εργασίες προγραμματίζονται;», τονίζει στο thebest.gr ο εκδότης και πολιτιστικός διαχειριστής Ανδρέας Τσιλίρας.

Την ίδια αγανάκτηση εκφράζει και ο Πέτρος Ζαφειρακόπουλος, ιδιοκτήτης πάρκινγκ, περιγράφοντας τη στιγμή που αντιλήφθηκαν το κλείσιμο του δρόμου: «Ξαφνικά είδαμε να μπαίνουν ταμπέλες και να κλείνει η Καραϊσκάκη, στο ύψος της Γεροκωστοπούλου έως και την Πατρέως. Καλέσαμε την αστυνομία, ήρθαν, ζήτησαν την άδεια από τον εργολάβο, και πράγματι υπήρχε άδεια που είχε δοθεί από την Τροχαία. Εμείς δεν έπρεπε να είχαμε ενημερωθεί; Μας αναγκάζουν να κλείσουμε τις δουλειές μας. Ακούγεται ότι θα παραμείνει έτσι μέχρι τον Σεπτέμβριο. Ας μας πει ο Δήμος για ποιο λόγο έκλεισε η Καραϊσκάκη, ένας δρόμος στον οποίο δεν προβλέπεται να γίνουν εργασίες».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Σπύρος Κωνσταντινόπουλος, ιδιοκτήτης τυπογραφείου, ο οποίος μιλώντας στο thebest.gr, αναφέρει: «Ήρθαν την Παρασκευή, έβαλαν πινακίδες και έκλεισαν τον δρόμο. Ποιος μας ενημέρωσε εμάς; Κανείς. Έχουμε εργαζόμενους. Ας μας το έλεγαν, ώστε να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε τη δουλειά μας, να δοθούν άδειες ή να τις κλείσουμε. Η Καραϊσκάκη είναι γεμάτη γραφεία και ιατρεία, που επίσης δεν είχαν καμία ενημέρωση, και από τη Δευτέρα βλέπουμε ηλικιωμένους με δυσκολία να διασχίζουν τον δρόμο για να επισκεφθούν τον γιατρό τους. Ήρθε μια κυρία από τον Δήμο, τη ρωτήσαμε μέχρι πότε θα παραμείνει έτσι ο δρόμος, όμως σαφή απάντηση δεν πήραμε».