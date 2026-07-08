Πάτρα: Δρομολογούνται έργα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ασφάλειας των υδάτων στην Δυτική Ελλάδα

Έργα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ασφάλειας των υδάτων στην Δυτική Ελλάδα δρομολογεί η περιφέρεια, μέσω της υποβολής προτάσεων για την ένταξή τους σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Στόχος των έργων είναι η αντιμετώπιση της μείωσης της τροφοδοσίας και ανανέωσης των υδροφόρων οριζόντων, που προκύπτουν από τη μείωση των βροχοπτώσεων και την αύξηση της απώλειας νερού στην ατμόσφαιρα, λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Η δράση στοχεύει, σύμφωνα με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στην ενίσχυση υποδομών, δηλαδή υδροληψίας, άντλησης, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διανομής νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.

Οι υποδομές αυτές θα πρέπει να είναι ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή, με σκοπό την επίτευξη υψηλής ασφάλειας, ποιότητας και αποδοτικότητας της παροχής, σύμφωνα και με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής οδηγίας, νώ θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις παραλιακές ζώνες, οι οποίες εμφανίζουν ποιοτικά και ποσοτικά ζητήματα υδάτινων πόρων.

Τα έργα θα περιλαμβάνουν «έξυπνη» διαχείριση των υδάτων, με έμφαση στον περιορισμό των απωλειών, την αύξηση της κυβερνοασφάλειας και την ψηφιοποίηση των υποδομών ύδρευσης.

Επίσης, θα στηριχθούν καινοτόμες λύσεις βιώσιμης διαχείρισης για την προσαρμογή στα νέα κλιματικά δεδομένα, όπως είναι η ξηρασία και η λειψυδρία.

Στο πλαίσιο αυτό θα χρηματοδοτηθούν έργα για την κατασκευή, επέκταση και αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης, με στόχο την μείωση των διαρροών και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υδάτινων πόρων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Παράλληλα, θα χρηματοδοτηθούν καινοτόμες λύσεις βιώσιμης διαχείρισης για την προσαρμογή στα νέα κλιματικά δεδομένα, με έμφαση σε τεχνολογίες επαναχρησιμοποίησης του νερού, ενώ προβλέπεται και η κατασκευή δεξαμενών αποθήκευσης νερού.