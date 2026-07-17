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Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026

Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά

Την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 γιορτάζουν σύμφωνα με το Εορτολόγιο τα εξής ονόματα:

Μαρίνα (Μαρινέλλα, Μαρινάκι, Μαρίνος)Αλεξάνδρα (Αλέκα, Σάντρα, Σάντυ - λόγω της Αγίας Αλεξάνδρας της βασίλισσας)

Θρησκευτικός Εορτασμός

Την ημέρα αυτή η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:Αγίας Μαρίνας της Μεγαλομάρτυρος, Αγίας Αλεξάνδρας της Βασίλισσας και των τέκνων αυτής

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Εορτολόγιο
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