Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026

Την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 γιορτάζουν σύμφωνα με το Εορτολόγιο τα εξής ονόματα:

Μαρίνα (Μαρινέλλα, Μαρινάκι, Μαρίνος)Αλεξάνδρα (Αλέκα, Σάντρα, Σάντυ - λόγω της Αγίας Αλεξάνδρας της βασίλισσας)

Θρησκευτικός Εορτασμός

Την ημέρα αυτή η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:Αγίας Μαρίνας της Μεγαλομάρτυρος, Αγίας Αλεξάνδρας της Βασίλισσας και των τέκνων αυτής