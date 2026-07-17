Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026

Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά
Την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 γιορτάζουν σύμφωνα με το Εορτολόγιο τα εξής ονόματα:
Μαρίνα (Μαρινέλλα, Μαρινάκι, Μαρίνος)Αλεξάνδρα (Αλέκα, Σάντρα, Σάντυ - λόγω της Αγίας Αλεξάνδρας της βασίλισσας)
Θρησκευτικός Εορτασμός
Την ημέρα αυτή η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:Αγίας Μαρίνας της Μεγαλομάρτυρος, Αγίας Αλεξάνδρας της Βασίλισσας και των τέκνων αυτής
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