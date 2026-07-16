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Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026

Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά

Την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026 γιορτάζουν σύμφωνα με το Εορτολόγιο τα εξής ονόματα:Αθηνογένης (Αθηνογένεια)Φαύστος

Θρησκευτικός Εορτασμός

Την ημέρα αυτή η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των εξής Αγίων:Αγίου Αθηνογένους του Ιερομάρτυρος (Επισκόπου Πηδαχθόης) και των Δέκα Μαθητών του, Αγίου Φαύστου του Μάρτυρος, Των εν Πισιδία 15.000 Αγίων Μαρτύρων

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Εορτολόγιο
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