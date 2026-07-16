Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026

Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά
Την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026 γιορτάζουν σύμφωνα με το Εορτολόγιο τα εξής ονόματα:Αθηνογένης (Αθηνογένεια)Φαύστος
Θρησκευτικός Εορτασμός
Την ημέρα αυτή η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των εξής Αγίων:Αγίου Αθηνογένους του Ιερομάρτυρος (Επισκόπου Πηδαχθόης) και των Δέκα Μαθητών του, Αγίου Φαύστου του Μάρτυρος, Των εν Πισιδία 15.000 Αγίων Μαρτύρων
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