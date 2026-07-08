Καλοκαιρινές διακοπές: Πόσα χρήματα θα δώσουν μία τετραμελής οικογένεια και ένα ζευγάρι για 7 ημέρες

Νέα έρευνα αποκαλύπτει πως, μία οικογένεια με 2 παιδιά που θα επιλέξει να κάνει φέτος διακοπές για 1 εβδομάδα στις Κυκλάδες μπορεί να χρειαστεί έως και 4.500 ευρώ για ακτοπλοϊκά εισιτήρια, ξενοδοχείο, φαγητό και καθημερινά έξοδα.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, το ίδιο ταξίδι στη Ρόδο κοστίζει αρκετές εκατοντάδες ευρώ λιγότερο, ενώ στο Ιόνιο ο λογαριασμός μπορεί να μειωθεί ακόμη και κατά 1.500 ευρώ. Σε ένα καλοκαίρι όπου οι περισσότεροι αναζητούν διακοπές «στα μέτρα της τσέπης τους», η επιλογή του προορισμού αποδεικνύεται καθοριστική για το τελικό κόστος.

Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος πραγματοποίησε κρας τεστ τιμών για διαμονή επτά διανυκτερεύσεων τον Αύγουστο, για οικογένεια με δύο παιδιά και για ζευγάρι, σε τρεις δημοφιλείς κατηγορίες προορισμών: Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Επτάνησα, και καταγράφει το κόστος των φετινών διακοπών.

Κυκλάδες: Από 2.200 ευρώ έως και 4.500 ευρώ

Πάρος και Νάξος εξακολουθούν να συγκαταλέγονται στους πιο δημοφιλείς προορισμούς του καλοκαιριού, ωστόσο το κόστος για μία οικογένεια έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο ενήλικες, δύο παιδιά και ένα αυτοκίνητο, μετ’ επιστροφής, μπορεί να ξεκινήσουν από τα 450 και να φτάσουν τα 750 ευρώ, ανάλογα με την εταιρία, το δρομολόγιο και τον τύπο του πλοίου.

Για διαμονή, ένα οικογενειακό δωμάτιο ή διαμέρισμα τριών αστέρων κυμαίνεται από 1.200 έως 2.200 ευρώ για μία εβδομάδα τον Αύγουστο, ενώ τα τετράστερα ξενοδοχεία μπορεί να φτάσουν τα 3.500 ευρώ. Στις οργανωμένες παραλίες, ένα σετ με δύο ξαπλώστρες και μια ομπρέλα ξεκινά από 20 ευρώ στις πιο ήσυχες, ενώ στις δημοφιλείς μπορεί να αγγίξει τα 80 ευρώ!

Η έξοδος για φαγητό κοστίζει σε μια τετραμελή οικογένεια από 60 έως 100 ευρώ, ενώ ο καφές κοστίζει 4-5 ευρώ και το παγωτό 3-5. Συνολικά, το κόστος μίας εβδομάδας στις Κυκλάδες για μια τετραμελή οικογένεια κυμαίνεται από 2.200 έως και 4.500 ευρώ.

Δωδεκάνησα: Από 1.900 ευρώ έως και 3.700 ευρώ

Στα Δωδεκάνησα η εικόνα είναι διαφορετική. Για παράδειγμα, η Ρόδος, που αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς, διαθέτει μεγαλύτερη ξενοδοχειακή δυναμικότητα και περισσότερες επιλογές διαμονής, γεγονός που συγκρατεί το κόστος.

Τα ακτοπλοϊκά παραμένουν ακριβά, ιδιαίτερα όταν απαιτείται καμπίνα και μεταφορά αυτοκινήτου. Το κόστος μπορεί να κυμανθεί από 550 έως 900 ευρώ μετ’ επιστροφής. Ωστόσο, οι τιμές των ξενοδοχείων είναι αισθητά χαμηλότερες σε σχέση με τις Κυκλάδες. Ένα ξενοδοχείο τριών αστέρων μπορεί να κοστίσει από 900 έως 1.600 ευρώ για μία εβδομάδα, ενώ ένα τετράστερο από 1.300 έως 2.500 ευρώ.

Στις οργανωμένες παραλίες, οι χρεώσεις είναι επίσης χαμηλότερες. Ένα σετ ξαπλώστρας και ομπρέλας κοστίζει συνήθως από 15 έως 25 ευρώ.

Πιο προσιτό είναι και το κόστος της εστίασης, καθώς ένα γεύμα για τέσσερα άτομα μπορεί να κυμανθεί από 50 έως 80 ευρώ, ενώ ο καφές διατηρείται κοντά στα 3,5 με 4,5 ευρώ. Ετσι, το συνολικό κόστος μιας εβδομάδας στη Ρόδο για μια τετραμελή οικογένεια υπολογίζεται από 1.900 έως 3.700 ευρώ.

Ιόνιο: Από 1.700 ευρώ έως 3.400 ευρώ

Τα νησιά του Ιονίου, όπως Κέρκυρα, Ζάκυνθος και Λευκάδα (στην οποία φτάνει κάποιος οδικώς), συνεχίζουν να αποτελούν από τις πιο οικονομικές επιλογές για ελληνικές οικογένειες.

Η δυνατότητα οδικής πρόσβασης μέχρι τα λιμάνια (Κυλλήνης, Ηγουμενίτσας, Πάτρας και Αστακού) μειώνει σημαντικά το κόστος μετακίνησης. Μαζί με τα ακτοπλοϊκά και τα διόδια, το συνολικό ποσό κυμαίνεται από 250 έως 450 ευρώ, ενώ και οι τιμές των ξενοδοχείων παραμένουν χαμηλότερες σε σχέση με τις Κυκλάδες. Μία εβδομάδα σε ξενοδοχείο τριών αστέρων μπορεί να κοστίσει από 850 έως 1.500 ευρώ, ενώ οι τιμές στα τετράστερα ξεκινούν από περίπου 1.300 ευρώ.

Οι οργανωμένες παραλίες διατηρούν πιο προσιτές χρεώσεις, από 15 έως 30 ευρώ, ενώ το κόστος του φαγητού παραμένει ανταγωνιστικό, με ένα οικογενειακό γεύμα να κοστίζει από 50 έως 85 ευρώ. Έτσι, το συνολικό κόστος μΊας εβδομάδας για οικογένεια τεσσάρων ατόμων διαμορφώνεται μεταξύ 1.700 και 3.400 ευρώ.

Οι τρεις επιλογές για ένα ζευγάρι τον Αύγουστο

Για ένα ζευγάρι που θα επιλέξει Πάρο ή Νάξο τον Αύγουστο, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μετ’ επιστροφής κυμαίνονται από 160 έως 280 ευρώ. Αν προστεθεί και αυτοκίνητο, το κόστος μπορεί να φτάσει τα 350 ή και 400 ευρώ. Εεενα δίκλινο δωμάτιο σε κατάλυμα τριών αστέρων κοστίζει από 700 έως 1.200 ευρώ για επτά διανυκτερεύσεις, ενώ οι τιμές σε τετράστερα ξενοδοχεία ξεκινούν από 1.200 ευρώ και μπορεί να ξεπεράσουν τα 2.000 ευρώ.

Δύο ξαπλώστρες και μία ομπρέλα μπορεί να κοστίσουν από 20 έως 80 ευρώ, ενώ ένα γεύμα για δύο άτομα κυμαίνεται μεταξύ 35 και 70 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται ποτά ή επιδόρπιο, ενώ οι καθημερινοί καφέδες, τα ποτά και τα μικρά έξοδα προσθέτουν επιπλέον επιβάρυνση. Έτσι, το τελικό κόστος για Κυκλάδες διαμορφώνεται από 1.300 έως 2.800 ευρώ.

Για τα Δωδεκάνησα, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια κυμαίνονται από 180 έως 320 ευρώ, ενώ η προσθήκη αυτοκινήτου αυξάνει σημαντικά το κόστος.

Ενα δίκλινο δωμάτιο τριών αστέρων κοστίζει από 600 έως 1.000 ευρώ, ενώ τα τετράστερα ξενοδοχεία ξεκινούν από περίπου 900 ευρώ.

Ένα γεύμα για δύο άτομα κυμαίνεται από 30 έως 60 ευρώ, ενώ οι οργανωμένες παραλίες κοστίζουν συνήθως 15 έως 25 ευρώ. Έτσι, για επτά διανυκτερεύσεις στα Δωδεκάνησα ένα ζευγάρι θα πρέπει να διαθέσει από 1.100 έως 2.400 ευρώ για πιο… πολυτελείς διακοπές.

Για τα νησιά του Ιονίου, δεδομένου ότι η πρόσβαση είναι φθηνότερη, το κόστος μετακίνησης με τα ακτοπλοϊκά κυμαίνεται από 120 έως 250 ευρώ.

Η διαμονή για επτά διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα τριών αστέρων ξεκινά από περίπου 550 ευρώ, ενώ τα καλύτερα ξενοδοχεία κινούνται μεταξύ 900 και 1.500 ευρώ.

Ένα γεύμα για 2 άτομα κυμαίνεται από 30 έως 55 ευρώ, ενώ οι ξαπλώστρες κοστίζουν συνήθως από 15 έως 30 ευρώ. Έτσι, στο Ιόνιο, ένα ζευγάρι μπορεί να πραγματοποιήσει επταήμερες διακοπές με προϋπολογισμό από 1.000 έως 2.200 ευρώ.