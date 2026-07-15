Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026

Την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 δεν υπάρχει κάποια μεγάλη ή πολύ δημοφιλής ονομαστική γιορτή.

Θρησκευτικός Εορτασμός

Ωστόσο, την ημέρα αυτή η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:Αγίου Κηρύκου και της μητρός αυτού Αγίας Ιουλίττης (Μάρτυρες), Αγίου Βλαδιμήρου του Ισαποστόλου, πρίγκιπα του Κιέβου