Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026

Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά
Την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 δεν υπάρχει κάποια μεγάλη ή πολύ δημοφιλής ονομαστική γιορτή.
Θρησκευτικός Εορτασμός
Ωστόσο, την ημέρα αυτή η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:Αγίου Κηρύκου και της μητρός αυτού Αγίας Ιουλίττης (Μάρτυρες), Αγίου Βλαδιμήρου του Ισαποστόλου, πρίγκιπα του Κιέβου
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr