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Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026

Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά

Την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 δεν υπάρχει κάποια μεγάλη ή πολύ δημοφιλής ονομαστική γιορτή.

Θρησκευτικός Εορτασμός

Ωστόσο, την ημέρα αυτή η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:Αγίου Κηρύκου και της μητρός αυτού Αγίας Ιουλίττης (Μάρτυρες), Αγίου Βλαδιμήρου του Ισαποστόλου, πρίγκιπα του Κιέβου

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Εορτολόγιο
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