O Θ. Ξυλιάς για την απόφαση του Υπουργείου Αθλητισμού να θέσει τον Δήμο Πατρέων σε καθεστώς επιτήρησης

«Απαντήστε κύριε Αντιδήμαρχε» αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της Πάτρας Θοδωρής Ξυλιάς, η οποία έχει ως εξής:

"Η απόφαση του Υπουργείου Αθλητισμού να θέσει τον Δήμο Πατρέων σε καθεστώς επιτήρησης, μετά τη διαπίστωση ότι δεν υλοποιήθηκαν δηλωμένα τμήματα του προγράμματος «Άθληση για Όλους», δημιουργεί ένα μείζον πολιτικό ζήτημα για τη δημοτική αρχή. Η απώλεια χρηματοδότησης και η υπαγωγή του Δήμου σε τακτικό έλεγχο αφήνουν σοβαρά ερωτήματα, στα οποία η δημοτική αρχή οφείλει να απαντήσει με στοιχεία και όχι με υπεκφυγές.

Οι πολίτες δικαιούνται σαφείς απαντήσεις. Γιατί δεν ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα, ποιοι είχαν την ευθύνη, ποιο είναι το πραγματικό ύψος της απώλειας χρηματοδότησης και τι θα γίνει από εδώ και πέρα.

Υ.Γ. Επειδή διάβασα το «Έκαστος στο είδος του και ο Λουμίδης στους καφέδες», θα συμφωνήσω. Έκαστος στο είδος του λοιπόν… και ο Παπαγάλος στο κλουβί του".