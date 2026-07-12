Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Κυριακή 12 Ιουλίου 2026

Την Κυριακή 12 Ιουλίου 2026 γιορτάζουν σύμφωνα με το εορτολόγιο τα εξής ονόματα:Βερονίκη (Βερόνικα, Βέρα, Βερενίκη)Παΐσιος (Παΐσης, Παϊσία)Ιλάριος

Θρησκευτικός Εορτασμός

Την ημέρα αυτή η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των εξής Αγίων:Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, Αγίας Βερονίκης της αιμορροούσης, Αγίων Μαρτύρων Πρόκλου και Ιλαρίου