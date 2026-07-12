Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Κυριακή 12 Ιουλίου 2026

Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά
Την Κυριακή 12 Ιουλίου 2026 γιορτάζουν σύμφωνα με το εορτολόγιο τα εξής ονόματα:Βερονίκη (Βερόνικα, Βέρα, Βερενίκη)Παΐσιος (Παΐσης, Παϊσία)Ιλάριος
Θρησκευτικός Εορτασμός
Την ημέρα αυτή η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των εξής Αγίων:Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, Αγίας Βερονίκης της αιμορροούσης, Αγίων Μαρτύρων Πρόκλου και Ιλαρίου
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr