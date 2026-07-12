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Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Κυριακή 12 Ιουλίου 2026

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Κυριακή 12 Ιουλίου 2026

Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά

Την Κυριακή 12 Ιουλίου 2026 γιορτάζουν σύμφωνα με το εορτολόγιο τα εξής ονόματα:Βερονίκη (Βερόνικα, Βέρα, Βερενίκη)Παΐσιος (Παΐσης, Παϊσία)Ιλάριος

Θρησκευτικός Εορτασμός

Την ημέρα αυτή η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των εξής Αγίων:Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, Αγίας Βερονίκης της αιμορροούσης, Αγίων Μαρτύρων Πρόκλου και Ιλαρίου

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Εορτολόγιο
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